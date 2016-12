Salzburgs urbanster Platz

Sie brachte Großstadtflair – und wird wieder umgekrempelt: die Panzerhalle.

Ein ruhiges Jahr sieht anders aus. Ein solches hat Johann Kainz aber auch nicht erwartet. Der Salzburger Gärtnereibesitzer hat vor fünf Jahren mit seinem Geschäftspartner Marco Sillaber die Panzerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Struberkaserne in Salzburg-Maxglan gekauft und komplett umgebaut.

Auf 18.000 Quadratmetern entstanden Dutzende Business-Lofts und eine Markthalle nach dem Vorbild internationaler Großstädte. Im Vorjahr wurde eröffnet. „Zwölf- bis 14-Stunden-Arbeitstage sind seither die Regel“, sagt Kainz. „Man hält das aber gut aus, wenn einem die Arbeit Spaß macht.“

Und das tut sie offensichtlich. „Wir entwickeln die Panzerhalle gemeinsam weiter, führen Gespräche mit Partnern, tauchen tief in die Details ein, lernen Leute aus den verschiedensten Branchen kennen. Das hat schon alles seinen Reiz“, sagt Johann Kainz. Rausnehmen können müsse man sich trotzdem. „Es gibt schon einen Sonntag. Ich gehe gern auf die Jagd. Da bin ich oft den ganzen Tag am Berg“, so Kainz.

Ihn zur Weißglut zu treiben sei nicht so einfach. „Was ich allerdings nur schwer aushalte, ist, wenn jemand zu negativ rüberkommt.“ Über den Wirtschaftsstandort verliert Kainz kein schlechtes Wort. „Die hohen Lohnnebenkosten und die starre Arbeitszeitregelung sind kein spezifisch salzburgerisches Problem, das gilt für ganz Österreich.“

Dass Salzburg für ein visionäres Projekt wie die Panzerhalle bereit sei, daran hätten sie nie gezweifelt, betonen Sillaber und Kainz einhellig. „Salzburg hat einen Einzugsbereich von 1,2 Millionen Menschen im Umkreis von 70 Kilometern. Da wir an der Peripherie liegen, sind wir sowohl für die Städter als auch für die Menschen aus der Umgebung gut erreichbar.“

Die Vision erklären

Ein nicht unwesentlicher Faktor bei der Umsetzung eines Großprojekts wie der Panzerhalle sei es, die Banken von der Idee zu überzeugen, spricht Sillaber aus Erfahrung. „Man geht mit der Bank an den Ort des Geschehens, schaut sich das Ganze an, erklärt die Vision und hofft, dass sie mitzieht“, erklärt Sillaber das Prozedere, das er bereits beim Erwerb des Gusswerk-Areals in Kasern erfolgreich hinter sich gebracht hat. „Da muss ich schon auch unsere Banker der Sparkasse bewundern, die begleiten uns schon lange.“ Immerhin mehr als 30 Millionen Euro wurden in die Panzerhalle investiert.

Wann sich eine derartige Investition rechnet? Sillaber: „Sagen wir so: In den ersten Jahren nimmt man in der Regel nichts heraus.“ Während Kainz zwar zu 50 Prozent an der Panzerhalle beteiligt ist, lag und liegt die Projektentwicklung in erster Linie in Sillabers Händen. „Was nicht heißt, dass wir uns nicht ständig absprechen“, betont Sillaber.

Anfang des kommenden Jahres wollen die beiden Besitzer die Markthalle noch einmal „etwas umkrempeln“. „Wir sind noch nicht voll besetzt. Gut zum Branchenmix passen würde ein Tiernahrungsstand, generell aber alles, was mit Lebensmittelverkauf zu tun hat“, sagt Kainz. Zwei Standler kehren der Panzerhalle demnächst den Rücken. Von den Firmen, die vor gut einem Jahr in die Lofts eingezogen sind, sind alle noch vor Ort.

„Unsere offenen, hohen Räumlichkeiten in einer umgebauten alten Immobilie kommen ohnehin nur für zehn Prozent der Mieter infrage. Für diese zehn Prozent gibt es allerdings nur wenig Angebot am Markt, hier haben wir uns spezialisiert“, sagt Kainz.

„Risikobereitschaft braucht man überall.“

Ein so großes Projekt sei dabei nur unwesentlich mehr Aufwand als ein kleiner dimensioniertes. „Auch bei einem Einfamilienhaus muss ich ausarbeiten, wer den Aushub macht, wer die Professionisten sind, wer die Planung übernimmt. Risikobereitschaft braucht man überall“, sagt Sillaber. Der Vorteil von Großprojekten sei, dass man damit weniger von der Umgebung abhängig sei. „Im Gegenteil, wir können sogar ein Stück weit unsere Vision verwirklichen und die Umgebung ein bisschen beeinflussen.“

Die Panzerhalle hat Maßstäbe gesetzt. „Es ist visionär, es polarisiert“, so Haubenkoch Max Aichinger, der das Restaurant Stratmann führt. Was auch Sillaber und Kainz nicht bestreiten: „Viele sind beeindruckt, viele fragen uns aber auch, wann eigentlich die Wände verputzt werden.“

Thomas Strübler

Foto: Strübler