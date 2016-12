Kinotipp: Love & Friendship

Handlung:

Die attraktive, selbstbewusste und intelligente Witwe Lady Susan Vernon bewegt sich mit Vorliebe höchst manipulativ durch das England des 18. Jahrhunderts. „Es bereitet ein gewisses Vergnügen, einen Menschen mit vorgefasster Abneigung von der eigenen Überlegenheit zu überzeugen“, meint die begnadete Verführerin. Nachdem zu Beginn ihr Versuch, sich samt ihrer erwachsenen Tochter im Anwesen von Lord Manwaring, einem „göttlich attraktiven Mann“, einzunisten, scheitert, und zwar aufgrund der nicht unberechtigten Eifersucht von Lady Manwaring, sucht sie in der Folge Zuflucht auf dem Landsitz ihres Schwagers Charles und seiner Frau Catherine. Auch hier verdreht sie im Nu dem Bruder der Gastgeberin den Kopf. Zugleich versucht sie ihre Tochter von einer Ehe mit dem so reichen wie trotteligen Sir James Martin zu überzeugen. Gekonnt bastelt sie an amourösen Intrigen, bricht Herzen, wischt unangenehme Tatsachen mit überzeugenden Ausreden weg und schmiedet einen ungewöhnlichen Heiratsplan.

Inszenierung:

„Love & Friendship“ basiert auf einem schmalen Jugendwerk von Jane Austen. Regisseur Whit Stillman verwandelt den Briefroman in eine mitreißende Gesellschaftskomödie. Die Dialoge sind scharfzüngig, Ausstattung und Garderobe opulent. Angetrieben von einer beschwingten Barockmusik serviert eine großartig aufspielende Kate Beckinsale böse Bonmots im Sekundentakt. „Dein Ehemann ist zu alt, um lenkbar zu sein und zum Sterben zu jung“, bringt sie das Eheproblem ihrer von Cloe Sevigny gespielten Freundin auf den Punkt. Tom Bennett sorgt als reicher Hohlkopf für komisch-peinliche Szenen und in einer Nebenrolle ist Stephen Fry wieder mal im Kino zu sehen. Unter den Jane Austen-Verfilmungen ist „Love & Friendship“ mit Sicherheit eine der vergnüglichsten.

Botschaft:

Der Film zeigt wenig Verständnis für die romantischen Gefühle der Männer. In dieser Welt hat die geistig überlegene, berechnende Frau das Sagen. „Er hat dir das Wertvollste angeboten, was er anzubieten hat – sein Vermögen“, sagt Lady Susan einmal über den Verehrer ihrer Tochter.

Der bewegendste Moment:

„Love & Friendship“ schwelgt nicht in berührenden Liebesverstrickungen, stattdessen darf ausgiebigst gelacht werden.

Fazit:

Mit „Love & Friendship“ gelingt Whit Stillman eine tempo- und geistreiche Konversationskomödie mit einer großartigen Kate Beckinsale in der Hauptrolle. (Ab 29. Dezember in den Kinos)

Helmut Hollerweger

Foto: Polyfilm