Kinotipp: Gemeinsam wohnt man besser

Handlung:

Glück oder Elend, das ist im französischen Kino vor allem eine Frage des stilvollen Essens. Am Beginn dieses Films sitzt der einsame Held allein bei zugezogenen Vorhängen in seiner Wohnung und isst aus der Dose. Am Ende wird schließlich gemeinsam im Garten eines Landhauses rund um einen Tisch voller Köstlichkeiten gespeist. Zwischen diesem erzählerischen Rahmen treffen vier höchst unterschiedliche Charaktere aufeinander. Eigentlich sucht der mürrische Witwer Hubert eine Haushaltshilfe für seine geräumige Pariser Altbauwohnung. Aufgrund eines Missverständnisses steht jedoch die aufgeweckte Studentin Manuela auf der Suche nach einem Zimmer an seiner Tür. Widerwillig lässt der Griesgram das junge Energiebündel bei sich einziehen. Und in der Folge kann diese ihn auch noch dazu überreden, zwei weitere Mitbewohner aufzunehmen, einen neurotischen Anwalt mit Eheproblemen und eine wenig selbstbewusste Krankenschwester.

Inszenierung:

Der Wohnungsnot in Großstädten verdankt das Kino offensichtlich ein neues Genre: die WG-Komödie. Wie zuletzt in „Frühstück bei Monsieur Henri“ sind es nun auch in „Gemeinsam wohnt man besser“ die ökonomisch gebeutelten jungen und mittleren Erwachsenen, die von einer großräumigen Wohnung der Alten profitieren, während Letzteren im Gegenzug von den Jungen ein Schuss Lebendigkeit injiziert wird. Regisseur François Desagnat legt dieses Zusammentreffen der Generationen als leichtfüßige Boulevardkomödie an. Die Komik ergibt sich hierbei oft aus den Gegensätzen der schrulligen Figuren, aus Verwechslungen und Missverständnissen. Der Film zeigt hierbei auch wenig Berührungsängste mit albernem Klamauk und vernachlässigt mitunter die glaubwürdige Entwicklung seiner Figuren.

Botschaft:

Der deutschsprachige Titel des Films ist gleichsam Programm: „Gemeinsam wohnt man besser“ ist ein Plädoyer für Solidarität und Gemeinschaftssinn. Demgemäß ist der Start des Films rechtzeitig zur Weihnachtszeit sehr passend.

Der bewegendste Moment:

Nach längerer Zeit will die Studentin wieder einmal Hubert besuchen und erschrickt, als vor seinem Haus ein Mann von einem Rettungswagen weggefahren wird. Voller Sorge sucht sie ihn daraufhin in der Wohnung und ist überglücklich, ihn gesund vorzufinden.

Fazit:

„Gemeinsam wohnt man besser“ ist eine kurzweilige wie vorhersehbare Boulevardkomödie, die ihre schöne Botschaft auch mit allerlei Klischees zelebriert. (Ab 23. Dezember in den Kinos.)

Helmut Hollerweger

