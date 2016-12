Der Vorkoster als Teilzeit-Vegetarier im Esszimmer

Die Vorkosterin verehrt Carl Zuckmayer, folgt vergnügt seinen verwinkelten Sätzen voller Menschlichkeit. Sie wäre deshalb jahrelang gern eingekehrt in des Meisters Lieblingswirtshaus, in das „Bräu“ in Henndorf – ging aber nicht, war geschlossen. Bis jetzt, nun hat es wieder aufgesperrt.