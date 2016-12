3 schöne Winter-Wander-Hütten

Was gibt es Schöneres, als nach einer Ski-, Schneeschuh- oder Winterwandertour in der warmen Hüttenstube zu sitzen und einen heißen Tee zu schlürfen? Man kann auch, wenn’s Wetter passt, dick eingemummt am Hausbankerl die Sonne genießen.

Die Südwienerhütte, die Ostpreußenhütte und die Werfener Hütte gehören zur raren Spezies der – zumindest fallweise – geöffneten Winterhütten. Je nach Wetter und Schneelage sind sie zu Fuß, mit Schneeschuhen oder mit Tourenski zu erreichen. Über Öffnungszeiten und Zustiegsbedingungen muss man sich aber auf jeden Fall vor der Tour informieren. Auch die Ausrüstung muss wintertauglich sein! Hat der Hochwinter Einzug gehalten, ist die Lawinensituation zu beachten: www.lawine.salzburg.at

Die „Süwie“ hat neue Hüttenpächter, Grund genug, hier wieder einmal vorbeizuschauen. Die Route ist einfach und oft auch von der Schneekatze (vulgo Ski-Doo) gespurt. Los geht’s bei der Gnadenalm (1272 m, Zufahrt von der Radstädter-Tauern-Straße bei der Gnadenbrücke). Hier entlang der gespurten Pferdeschlittenbahn (Wanderweg) zur Hintergnadenalm und entlang der Hüttenstraße (mit Ski Abkürzungen oft gespurt) hinauf zur „Süwie“.

Anstieg: 500 Hm, 1,5 Stunden.

Karte: AV-Karte Nr. 45/2, „Niedere Tauern II“, 1:50.000.

Die „Ost“ gehört zu den klassischen Winterwanderhütten, der Zustieg ist ebenfalls meist mit der Schneekatze gespurt. Start ist bei der Dielalm (1000 m, Auffahrt von Werfen-Nordseite über eine sehr steile Straße, die fallweise Ketten verlangt). Die Route folgt – nur anfangs kurz etwas steiler – immer dem Ostrücken Richtung Hochkönig. Beim Schwarzkogel erreicht man einen aussichtsreichen Punkt, dann geht es kurz hinab zur Blienteckalm und in lichtem Lärchenbestand hinauf zur Hütte.

Anstieg: 600 Hm, 2 Stunden.

Karte: AV-Karte Nr. 10/2, „Hochkönig-Hagengebirge“, 1:25.000.

Die „Werfener“ wäre beispielsweise eine Silvestertour wert, da ist das Wirtspaar Anja und Gerhard Hafner mit ziemlicher Sicherheit oben. Im Unterschied zur Südwiener- oder zur Ostpreußenhütte ist ein Besuch auf der Werfener Hütte aber etwas anspruchsvoller. Hier ist auch die Lawinensituation unter Umständen ein Thema. Wir starten in Werfenweng am Talschluss in der Wengerau (961 m). Hier auf der Almstraße taleinwärts (Rodelbahn) bis zu einem Wegweiser. Wahlweise kann man nun entlang der Straße oder entlang des Sommerweges zur Ellmaualm (1513 m) ansteigen. Dahinter beginnt sich das Gelände über den „Tanzboden“ aufzusteilen und wir steigen in zunehmend engeren Kehren entlang des Sommerweges hinauf zur Hütte, die wie ein Adlernest an den Felsen des Hochthrons klebt.

Anstieg: 1000 Hm, 2,5 Stunden.

Karte: AV-Karte Nr. 13, „Tennengebirge“, 1:25.000.

Text & Fotos: Thomas Neuhold