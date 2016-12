2016: Zu warm, was sonst?

Seit Weihnachten bewegt sich wieder mehr in der europäischen Wetterküche, mit dem feuchteren West- bis Nordwestwetter steigen auch die Chancen auf nennenswerten Neuschnee auf unseren Bergen. Insgesamt wartete das Jahr 2016 aber mit einem sehr trockenen Finale auf.

Die niederschlagsarme Periode zwischen Mitte November und Weihnachten war aber eigentlich sehr untypisch für dieses Jahr: Regen und Schneefall waren sonst keine Mangelware, im ganzen Bundesland liegt die heuer gefallene Niederschlagsmenge über den vieljährigen Durchschnittswerten.

Nach einem normalen Winter- und Frühjahrsverlauf fetteten die hohen Niederschlagsmengen zwischen Mitte Mai und August die Bilanz stark auf. Bemerkenswert ist die Messstation in Salzburg-Freisaal: 1850 Millimeter Niederschlag seit dem 1. Jänner machen 2016 hier zum mit Abstand nassesten Jahr seit Jahrzehnten – normalerweise fallen hier etwa 400 Millimeter weniger! Abseits des direkten Alpennordrandes waren die Abweichungen nicht ganz so groß, nasse Sommermonate ließen selbst die sonnenverwöhnten Lungauer heuer deutlich öfter zum Regenschirm greifen.

Kaum überraschend: Auch 2016 reiht sich in den Klimastatistiken unter die wärmsten Jahre der letzten Jahrzehnte ein. Extreme Abweichungen oder Rekorde bleiben zwar aus, ein sehr milder Winter und ein heißer Spätsommer katapultierten 2016 aber auf Platz fünf der letzten 25 Jahre. Was auffällt: Die beiden wärmsten Jahre in dieser Reihe waren 2014 und 2015 – der Trend zu höheren Temperaturen ist also unverkennbar.

Die Zahl der Sonnenstunden entspricht dem Durchschnitt. Ein Jahr wie 2003 – mit fast 500 Stunden mehr Sonnenschein – als Maßstab heranzuziehen wäre vermessen. Sicher ist: Auch das Wetterjahr 2017 wird spannend. Kommen Sie auch in den nächsten zwölf Monaten gut durch Sonne und Regen, Sturm und Schnee!