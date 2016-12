2016: „Endstation, bitte alle aussteigeeen!“

Wir Menschen lieben Rituale. Sie markieren Übergänge und verankern uns im Zeitgeschehen. Wir feiern Geburtstage, zelebrieren Schulabschlüsse und Jubiläen und haben einen ganzen Ritualreigen um den letzten Tag des Jahres aufgebaut: Bleigießen, Feuerwerk, Glücksschweinderl.

Was auch zu Silvester – und den anderen Übergängen – gehört: der Rückblick. Wir halten inne und denken an das, was geschehen ist, was wir erlebt haben: Wahnsinn, wieder ein Jahr vorbei, ich bin älter geworden, ich hab was bewältigt und bin an was anderem gescheitert, ich hab was verloren und was anderes gewonnen. Das große Weltgeschehen hat uns 2016 sicher alle sehr bewegt. Aber was ist mit den kleinen Highlights, mit Ihren persönlichen Lichtblicken? Wissen Sie noch, als es darum ging, öfter mal Danke zu sagen? Da haben Sie vielleicht gedacht: Ja, eigentlich hat sie Recht.

Es ist aber ein Unterschied, nur über etwas zu reden – oder es auch zu tun. Wofür sind Sie in diesem Jahr dankbar? Was hat Sie weitergebracht, wer ist Ihnen in einem wichtigen Moment zur Seite gestanden? Ich geh mal mit gutem Beispiel voran und bedanke mich als Erstes bei Ihnen. Weil Sie mir so viel positives Feedback auf diese Kolumne geben, Mails schreiben, mich darauf ansprechen und mir das Gefühl vermitteln: Oha, das liest ja wirklich jemand. Ich freu mich sehr über jedes dieser lieben Worte. Ein Danke an Hermann Fröschl, der, ohne zu wissen, ob ich ihm nicht lauter Schmarrn liefere, vertrauensvoll gesagt hat: „Mach mal.“

Und danke, Seli! Er bereichert und vervollständigt das Zuckergoscherl, setzt die Essenz der Texte auf seine Weise um, die witzig ist und perfekt passt. Ich bewundere sein Talent, ich kann ja nicht mal einen geraden Strich zeichnen.

Vielen Dank an meine Kinder, dass sie so lästig sind. Sie sorgen mit ihren Strizi-Aktionen dafür, dass mir nie fad wird, und liefern mir Futter für lustige Geschichten. Ich hoffe, dass sie immer so wild und wunderbar bleiben, wie sie jetzt sind.

Für mich ist das Zuckergoscherl auch ein Highlight in diesem Jahr, das mich reich beschenkt hat mit unterstützenden Omas und Opas, zuhörenden Freundinnen, einem Mann, der Hebammer, Burgermacher und Bandenchefpartner zugleich ist, geduldig auf freie Termine wartenden Auftraggebern und mittagessenkochenden Bürokollegen. Zeit für einen letzten Blick zurück, meine Damen und Herren, und dann: Volle Kraft voraus! Möge das neue Jahr Ihnen viele Lichtblicke bringen, und mögen Sie die Achtsamkeit besitzen, sie zu erkennen. Guten Rutsch!

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin und betreibt den Literaturblog www.buecherwurmloch.at. Mails an interaktiv@svh.at