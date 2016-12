Weihnachtslieder, die nicht nerven

„Crowdfunding“ ist in aller Munde. In Salzburg sind die ersten Projekte am Start. Die Anlageform hat viele Reize, kann aber auch in die Hose gehen. Nicht einmal 72 Stunden – so lang oder besser kurz dauerte es, bis Interessierte die 1,5 Millionen Euro aufbrachten, um die sie die Gasteiner Bergbahnen gebeten hatten.