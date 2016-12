Die Kirche, ein Auslaufmodell?

Nein, denn die Sehnsucht nach spiritueller Begleitung ist groß. Zudem belebt (neue) Konkurrenz das Geschäft.

Ob gläubig oder nicht, die Weihnachtszeit macht etwas mit den Menschen. Vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend ticken wir anders als sonst. Wir sind sensibler, denken mehr nach – über unseren Lebenswandel, die Prioritäten, die berufliche Situation, die Beziehung zu Partnern, Kindern, Eltern. Dieser fokussierte Blick in das eigene Innere kann guttun und sehr bereichernd sein, manchmal ist er aber auch belastend und nur schwer auszuhalten. Darum suchen wir mitunter Ablenkung, geben dem berauschenden Treiben am Christkindlmarkt den Vorzug gegenüber ruhigen und nachdenklichen Stunden unter gedimmtem Licht.

Die zunehmende Inszenierung der Weihnachtszeit kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine breite Sehnsucht nach Rückbesinnung gibt. Endlich wieder einmal zur Ruhe kommen, klar sehen, überhöhte Ansprüche und manisches Prestigedenken ablegen und einfach zufrieden mit sich selbst sein – das wünschen sich viele.

Zu erreichen ist diese innere Klarheit oft schwer, vor allem allein. Auf die spirituelle Begleitung hatte über Jahrhunderte die Kirche den Alleinanspruch. Das hat sich geändert, viele haben ihr den Rücken gekehrt. Unter den Bewohnern der Erzdiözese Salzburg sind heute nur noch ca. 65 Prozent (auf dem Papier) Mitglied der katholischen Kirche.

Zunehmend in Mode kommen hingegen andere Zugänge, oft aus dem asiatischen Raum. Immer mehr suchen beim Qigong oder beim Yoga nach ihrer seelischen Mitte. Diese Angebote als bloße Modeerscheinungen abzutun greift zu kurz. Sie treffen einen gesellschaftlichen Nerv, sind leicht zugänglich und weit weniger mit Dogmen und Pathos beladen, als es die Kirche nach wie vor ist. Man kann sich nehmen, was man will, aber auch weglassen, was man nicht will.

Die Kirche tickt noch immer anders. Die Beständigkeit der Werte ist einerseits zwar wertvoll und wichtig, ein stärkeres Loslassen und Zugehen auf die Menschen würde aber nicht gleich zum Sittenverfall führen. Eine neue Generation an Kirchenmännern zeigt bereits vor, dass Werttreue und Modernität nicht im Widerspruch stehen müssen. Zu ihnen gehört Pater Virgil, der Prior von St. Peter. Er agiert als Beistand, nicht als Lehrmeister, seine Antwort auf die Weiterentwicklung ist nicht der Rückzug ins Althergebrachte. Er erreicht so junge (und auch ältere) Menschen, die der Institution skeptisch gegenüberstehen.

Die Kirche wandelt sich. Langsam, aber sicher. Das ist gut so. Denn sie wird gebraucht. Als Beistand und Wegweiser durch eine Zeit der Unsicherheit und der zunehmenden Polarisierung.

Das Team des SF wünscht frohe Weihnachten!