Warum wir uns betäuben, anstatt in uns zu gehen. Und was die Asiaten der Kirche voraushaben.

Virgil Steindlmüller ist Pater. Und ein lockerer Typ. Wie das zusammengeht? Gut. Zumal der Prior von St. Peter kein Leichtgewicht ist. Tiefsinnige und kluge Gedanken versteht er mit einer unprätentiösen, einladenden Art zu verbinden. Nicht zuletzt deshalb ist er höchst beliebt unter den Gläubigen in der Stadt, vor allem auch bei den Jungen. Im Februar wechselt er als Pfarrer ins Lammertal.

Warum ist die stille Zeit so laut?

Pater Virgil: Ich erlebe auf der einen Seite schon eine Sehnsucht nach Stille, nach Geborgenheit und Häuslichkeit. Das hat jeder von uns. Auf der anderen Seite haben wir aber Angst davor. Es muss alles inszeniert und laut sein, damit wir nicht bei uns selber bleiben müssen, oder dürfen.

Ist das schädlich?

Ich glaube, es kommt auf das rechte Maß an. Natürlich kann ich mit Freunden oder der Familie auf den Christkindlmarkt gehen, natürlich ist eine Weihnachtsfeier im Betrieb wichtig. Aber zugleich ist der Weihnachtstrubel oft auch ein Betäuben. Man schüttet sich zu.

Was sagt das aus?

Ich habe das Gefühl, der Advent ist vom Aussterben bedroht. Der Advent ist die Zeit des Wartens auf Weihnachten zu. Das Warten verlernen wir aber zusehends. Warten ist ein hochsensibles Geschehen, heißt auch aufeinander achten und sich vorbereiten.

Ist das eine Form von Sinnkrise?

Dass man nicht mehr warten kann, ist ein Ausdruck von: Ich muss immer alles sofort haben. Gerade im Advent merkt man, dass man sich nicht alles Wichtige selbst machen kann, sondern sich schenken lassen muss. Und das ist der tiefe Sinn, warum wir uns zu Weihnachten beschenken. Die Geschenke sind ein Ausdruck dessen, dass man sich gerne hat, dass man sich wertvoll ist.

Oft hört man: „Auweh, Geschenke muss ich auch noch besorgen.“

Wenn das Schenken zum reinen Austausch von Waren wird, dann hat es den Sinn verfehlt. Dann geht die Freude verloren, jemandem etwas zu schenken, und auch die Vorfreude, etwas zu bekommen. Eigentlich schenke ich etwas von mir her, weil du mir wichtig bist. Und wir alle wissen, wie ansteckend und schön es ist, ein Geschenk zu bekommen, das von Herzen ist.

Macht Weihnachten heutzutage noch etwas mit den Menschen?

Ja, auf alle Fälle. Die Sehnsucht nach Harmonie, Frieden und einer heilen Welt ist in dieser Zeit immens stark. Zugleich wird auch die Verletzlichkeit größer und die Sensibilität. Es wird kaum irgendwann so viel gestritten. Und ich glaube wirklich, dass diese Zeit auch eine Vision liefert. Und irgendwie wäre es cool, wenn diese Vision von Weihnachten ins ganze Jahr hineinstrahlt. Die Vision einer heilen Welt, in der zwar nicht alles glatt läuft, aber in der es einen grundsätzlichen Respekt und ein Einverständnis gibt, wo es auch einen Einklang mit sich selbst, mit Gott und den Mitmenschen gibt. Und ich mich selbst als Mitarbeiter daran empfinde.

Geht es nicht eher in eine andere Richtung?

Unsicherheit und Angst wachsen, das haben wir auch im Wahlkampf gesehen. Ich glaube schon, dass diese Polarisierung, von der ich nicht weiß, wie stark sie ist, vielen Leuten Sorgen macht. Die Wortwahl und die Gangart wird jedenfalls schärfer und das, was man sich selbst wünscht, dieses Angenommen- Sein, diese Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit, das sind Werte, die verloren gehen.

Eröffnet das Möglichkeiten für die Kirche?

Ja, da sehe ich eine Aufgabe von uns, die Leute zu unterstützen, dass sie sich nicht in diese Polarisierung treiben lassen.

Wie nahe ist die Kirche noch dran an den Menschen?

Unterschiedlich. Ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir den Kontakt nicht verlieren. Da geht es uns wie der Politik und den Medien. Weil wir auch sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren haben durch verschiedene Ereignisse, Skandale, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren. Auf der anderen Seite merke ich schon, wenn man sich den Menschen öffnet und sie in den Situationen, die das Leben mit sich bringt, begleitet – eine Taufe, eine Hochzeit, ein Begräbnis –, dann sind wir sehr nah dran, und da lässt sich eine Bindung aufbauen.

Abseits von Taufe und Hochzeit gehen mittlerweile viele lieber zum Yoga als in die Kirche. Übernehmen die Asiaten die Aufgabe der spirituellen Betreuung?

Diese asiatischen Formen der Spiritualität liegen im Trend. Ich habe das Gefühl, dass man sich da ein bisschen was herauspickt, was schön und angenehm ist. Religion und Gottesbeziehung ist aber nicht nur ein bisschen Seelenwellness, die christliche Gottesbeziehung ist eine Freundschaft, vergleichbar mit einer Liebesbeziehung, es hat eine gewisse Verbindlichkeit.

Vielleicht wollen die Menschen ein niederschwelliges Angebot?

Na ja, bei den spirituellen Praktiken und Übungen aus dem asiatischen Raum muss man sich auch hineinknien. Wenn ich bei mir ankommen möchte, muss ich immer einen Weg gehen. Auch die christliche Spiritualität, Meditation, Kontemplation bietet großen Reichtum, aber da muss ich wie im Sport trainieren.

Haben die Jungen noch ein Bedürfnis nach Gott oder ist das Smartphone ihre Ersatzreligion?

Nein, ich merke sogar, dass ein starkes Bedürfnis da ist. Es hat sich halt die Art der Religiosität geändert. Weg von am Sonntag in die Kirche gehen, hin zu einem offenen Auseinandersetzen mit kirchlichen Positionen und Themen. Nach dem Motto: Du suchst dir deinen eigenen Weg zu Gott und ich begleite dich. Das zu vermitteln ist für mich das Wesentlichste: Wenn du mich brauchst, dann bin ich da.

Sie werden bald ins Lammertal versetzt. Ist das ein Abstieg oder hat Karrieredenken in der Kirche ohnehin keinen Platz?

Das wäre ein Wunschtraum, dass es in der Kirche generell kein Karrieredenken gibt. Für mich ist es aber tatsächlich dasselbe Leben, dieselbe Berufung, nur eine neue Aufgabe. Ich verdiene auch nicht mehr oder weniger, weil ich in persönlicher Besitzlosigkeit lebe. Das hat etwas Befreiendes und Entlastendes.

Was braucht es wirklich, um glücklich zu sein?

Zu wissen, ich bin gewollt. Und ich bin gebraucht. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, bei jedem anders. Aber das gehört, glaube ich, zum Glück dazu.

Haben Sie noch einen Ratschlag, wie man die Adventzeit gewinnbringend nutzen kann?

Ja, einen kleinen. Einfach einmal in einem dunklen Raum eine Kerze anzünden und dann hineinschauen. Einmal nicht funktionieren müssen, nix tun müssen und einfach nur da sein dürfen.

Von Michael Minichberger

Fotos: Marco Riebler