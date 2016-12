Ausbruch aus dem Schlaraffenland!

Weihnachten kann auch anders schön sein. Über die Feiertage werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Normalerweise sind wir an dieser Stelle auf der Suche nach neuen Geschäften, ausgefallenen Menschen und den besten Lokalen. Aber seien wir doch mal ehrlich: Das ganze Jahr über leben wir im Schlaraffenland und zu Weihnachten erreicht das Ganze seinen Höhepunkt.

Warum also nicht mal gerade zu Weihnachten etwas Gutes tun? Einfach so? Denn es gibt durchaus Möglichkeiten in Salzburg, sich über die Feiertage kurzfristig und freiwillig zu engagieren. Hier eine kleine Auswahl.

Mithelfen bei der Weihnachtsfeier im ABZ

Freiwillig engagieren kann man sich beispielsweise bei der Weihnachtsfeier des Roten Kreuzes, die jedes Jahr für sozial Schwache, Obdachlose und einsame Menschen im Arbeiter-Begegnungszentrum in Itzling veranstaltet wird. Elisabeth Flicker organisiert die Feier am Heiligen Abend nun schon zum 22. Mal. „Die Menschen brauchen den Beistand.

Sie freuen sich, zu Weihnachten nicht allein zu sein.“

Der Andrang ist groß: Über 400 Gäste empfängt Flicker jedes Jahr. Für dieses Jahr sucht sie noch Freiwillige. Mithelfen kann man bei den Vorbereitungen am 21. Dezember von 14 bis 18 Uhr oder eben direkt am Heiligen Abend selbst. Wer ein Instrument spielt oder gut singen kann, ist übrigens besonders willkommen: Elisabeth Flicker ist nämlich noch dringend auf der Suche nach musikalischer Unterstützung beim alljährlichen „Stille Nacht“-Singen.

Wer mithelfen möchte, kann sich unter folgender E-Mail-Adresse melden:

elisabeth.flicker@s.roteskreuz.at

Im Haus Franziskus werden noch Freiwillige gesucht

Das Haus Franziskus in Parsch wurde erst im Herbst dieses Jahres eröffnet. Das Haus der Caritas bietet bis zu 70 obdachlosen Menschen und Notreisenden eine Unterkunft. Für die Weihnachtsfeiertage werden nun noch Freiwillige gesucht, die abends zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr bei der Essensausgabe mithelfen können.

Interessierte können sich bei Cornelia Vogl telefonisch melden (0676/848210658) oder einfach ein E-Mail schreiben: cornelia.vogl@caritas-salzburg.at.

Von Katharina Maier