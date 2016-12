Das Schneewunder bleibt heuer eher aus

Stabiler Hochdruckeinfluss über weiten Teilen Europas – was so lapidar und trocken klingt, hat die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten schon seit zwei Wochen deutlich nach unten geschraubt.

Ähnlich wie im letzten Jahr halten regen- und schneebringende Wolken einen Respektabstand und bescheren uns einen überwiegend niederschlagsfreien Dezember. In dieser Woche verlagert das Hoch seinen Kern nach Nordosteuropa, damit tun sich zumindest kleine Chancen auf Schneeflocken auf. Was ist der Grund? An den Rändern von Hochdruckgebieten gibt es immer wieder Überraschungen, da sich dort gern „Kaltlufttropfen“ bewegen.

Ein solches Gebilde besteht aus sehr kalter Luft polaren Ursprungs, hat eine horizontale Ausdehnung von nur wenigen Hundert Kilometern und befindet sich in 5000 bis 10.000 Metern Höhe. Ein Barometer am Boden kann auch im Bereich eines Kaltlufttropfens hohen Luftdruck anzeigen und damit trockenes Wetter vermuten lassen. In Wahrheit ist das Wetter jedoch hier recht turbulent mit Gewittern im Sommer und Schneefällen im Winter. Das Verhalten von Kaltlufttropfen gibt den Vorhersagemodellen immer noch große Schwierigkeiten auf. Welche genaue Zugrichtung die kleinen Höhentiefs nehmen, ist schwer vorherzusagen – oft folgen sie aber eben der bodennahen Strömung am Rand von großen Hochdruckgebieten.

Grundsätzlich gilt: Eine Prognose bei Wettersituationen, in denen Kaltlufttropfen im Spiel sind, enthält einen vergleichsweise hohen Unsicherheitsfaktor. Da können selbst die nächsten 24 Stunden zu einer großen Herausforderung für Meteorologen werden. Am ehesten gibt es in dieser Woche noch vom Oberpinzgau über die Tauerntäler bis zum Ennspongau und Lungau eine kleine Chance auf eine frisch angezuckerte Landschaft, falls sich so ein kleiner Unruhestifter entlang der Alpensüdseite westwärts bewegt. Auf jeden Fall geht das Wetterjahr 2016 in ein spannendes Finale – und Weihnachten kann ja auch ohne Schnee schön sein. Frohe Festtage aus der Wetterküche!

Prognose

Das ruhige Wetter mit einer Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne hält an. Bis zu den Feiertagen bleibt es meist trocken.