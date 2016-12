Das Sparbuch war gestern

„Crowdfunding“ ist in aller Munde. In Salzburg sind die ersten Projekte am Start. Die Anlageform hat viele Reize, kann aber auch in die Hose gehen.

Nicht einmal 72 Stunden – so lang oder besser kurz dauerte es, bis Interessierte die 1,5 Millionen Euro aufbrachten, um die sie die Gasteiner Bergbahnen gebeten hatten. Die investieren in den nächsten Jahren 85 Millionen Euro in ihr Skigebiet – und gingen nicht nur zu Banken, sondern auch zu den Bürgern, um die enorme Summe aufzubringen.

Und tatsächlich: Primär brachten sich Einheimische ein. Im Schnitt investierten sie 4700 Euro, 10.000 Euro waren die Obergrenze. Je nach Laufzeit (fünf oder sieben Jahre) fahren die Anleger in Gastein vier oder sechs Prozent Zinsen ein – stolze Dividenden in Zeiten der Nullzinsen beim klassischen Sparen.

Die Bergbahnen offerierten drei Modelle, auch solche, bei denen Zinsen und/oder Kapital in Form von Ski- und Thermenkarten zurückfließen. „Ich hätte nicht geglaubt, dass das so eine Dynamik entwickelt“, ist Bergbahn-Vorstand Franz Schafflinger begeistert. Da dieses Geld dem Unternehmen langfristig Umsatz sichere, seien die Zinsen gar nicht so hoch, sagt Schafflinger: „Wenn man Jahr für Jahr zum selben Händler geht, gibt es auch Stammkundenrabatt.“

Super Zinsen, möglich ist aber auch ein Totalverlust

Bessere Zinsen und die Gewissheit, dass mit dem eigenen Geld etwas Sinnvolles gemacht wird: Satteln bald alle auf Crowdfunding um? Die Banken sehen solche Anlagemodelle (noch) nicht als Konkurrenz. „Deshalb nicht, weil die Investoren stark limitiert sind“, sagt Gernot Reiter vom Raiffeisenverband. Ein großes Problem sei, dass „die Bevölkerung unter Crowdfunding sehr unterschiedliche Dinge versteht“. Reiter wie auch Sparkassen-Generaldirektor Christoph Paulweber weisen darauf hin, dass die Gefahr besteht, auch Geld zu verlieren. „Bis zum Totalverlust.“

Geht es um häufig angebotene „Nachrangdarlehen“, schaut der Anleger im Falle einer Insolvenz tatsächlich durch die Finger. „Da bekommen zuerst die Banken ihr Geld, dann kommen Pfandrechte und die Crowdfunder stehen am Ende der Kette“, sagt Andrea Kinauer von der Arbeiterkammer (AK) Salzburg. Jede Crowdfunding-Plattform habe ihre eigenen Geschäftsbedingungen. Vorsicht sei bei ausländischen Projekten geboten – es könnte sich um Briefkastenfirmen handeln. Bei guten heimischen Unternehmen sei das Risiko geringer. Wichtig sei, genau abzuklären, wie die jeweiligen Gewinnerwartungen und Risiken aussehen. Bei Unklarheiten empfiehlt Kinauer, den Vertrag mit der Hilfe der Arbeiterkammer durchzugehen.

Es geht um die Identifikation mit einem Unternehmen

Den Unternehmen geht es oftmals um mehr als die reine Beschaffung von Geld – das sie von der Bank in aller Regel günstiger bekommen würden. Im Fokus steht die emotionale Beziehung, die Identifikation mit dem Unternehmen. „Dieses Wir-Gefühl. Das lässt sich in Zahlen nicht ausdrücken“, sagt Bergbahnen-Mann Schafflinger.

Während Crowdfunding zu Beginn oft eine reine Spendengabe war (siehe Zusatz rechts), ist es jetzt im klein- und mittelständischen Bereich angekommen. Reinhard Willfort beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema und ist Direktor der Crowdfunding-Plattform „1000 x 1000“. Die Unternehmer wüssten noch gar nicht, welches Potenzial in diesem Pflänzchen stecke. „Im Falle von Gastein bauen wir jetzt die Crowd, also den Schwarm, auf.“ Investoren seien nicht nur Geldgeber, sondern auch treue Dauerkunden und wertvolle Ideengeber.

Crowdfunding für Zucht von Hanfpflanzen

Österreich habe Aufholbedarf, meint Willfort, Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland seien viel weiter. Aber es tut sich auch hierzulande einiges. Regen Zulauf erfährt gerade das Beteiligungsangebot der Salzburger Hanfproduktefirma plants4friends. Via Crowdfunding (Zinsen: 4,5 Prozent, Laufzeit: 8 Jahre) will Firmenchef Roland Birner 250.000 Euro für den Bau einer Hanfpflanzen-Zuchthalle zusammenbringen. Einen Monat nach dem Start konnte er bereits 140.000 Euro verbuchen.

„Künftig normal, eine Crowd um sich zu scharen“Reinhard Willfort prophezeit: „Künftig wird es normal sein, dass Firmen eine Crowd um sich scharen.“ Einer, der schon Feuer gefangen hat, ist Franz Schafflinger: „In der Abwicklung ist es so watscheneinfach, dass ich gar nicht verstehe, warum das nicht viel mehr so machen wie wir.“

Wissenswertes

Crowdfunding bedeutet prinzipiell, dass Menschen gemeinsam Produkte, Projekte oder Unternehmen finanziell unterstützen. Bekannt waren bisher vor allem Projekte, die Spendencharakter haben: Menschen legen zusammen, damit eine junge Band ihre erste CD aufnehmen kann oder ein neu gegründetes Unternehmen einen Prototyp bauen kann. Dafür gibt es Goodies (etwa die fertige CD), aber es handelt sich nicht um eine Geldanlage, die sich finanziell rechnet.

Mittlerweile hält Crowdfunding auch Einzug in kleine und mittelständische Firmen. Maximal 1,5 Millionen Euro können so bereitgestellt werden, wobei meist eine Rückzahlung des eingesetzten Gelds plus Zinsen in Aussicht gestellt wird.

Von Sigrid Scharf und Sabine Tschalyj