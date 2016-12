Kinotipp: „Jacques – Entdecker der Ozeane“

Handlung:

Es dauert etwa eine Stunde, dann taucht sie erstmals auf: die rote Wollmütze. Der Mann, der sie zu seinem Markenzeichen gemacht hat, ist der legendäre Meeresforscher und Dokumentarfilmer Jacques-Yves Cousteau (1910– 1997). Für seine bahnbrechenden Unterwasseraufnahmen von Fischen, Riffen und Korallen entwickelt Cousteau neue Tauch- und Filmausrüstungen. Mit seinem legendären Forschungsschiff „Calypso“ dringt er in bislang unentdeckte Teile der Ozeane vor. Festgehalten hat er all das in mehr als 100 Filmen. „Jacques – Entdecker der Ozeane“ zeigt auch die Schattenseiten dieses Abenteurers. Seine Expeditionen finanziert er anfänglich durch Kooperationen mit Ölkonzernen, die mit seiner Hilfe neue Plattformen erschließen. Vor allem aber entwickelt Cousteau sich zu einem Egomanen, der seine Frau betrügt und seine Söhne vernachlässigt.

Inszenierung:

Während sich Wes Anderson 2004 in seinem Film „Die Tiefseetaucher“ auf satirisch-verschrobene Weise vor Jacques Cousteau verneigte, widmet diesem der französische Regisseur Jérôme Salle nun ein konventionell erzähltes Biopic. „Jacques – Entdecker der Ozeane“, mit 35 Millionen Euro eine der teuersten französischen Filmproduktionen aller Zeiten, ist zuallererst ein Kino der Schauwerte. Die visuellen Spektakel reichen von einem Angriff eines halben Dutzends Haie, der einem Unterwasser-Ballett gleicht, bis hin zu faszinierenden Landschaftsaufnahmen der Antarktis. Exquisit ist auch das Schauspielensemble: Lambert Wilson spielt Cousteau als sehr ambivalenten Helden, Audrey Tautou zeigt sich in der Rolle seiner zunehmend unglücklichen Ehefrau von einer ungewohnten Seite. Dramaturgische Schwächen sorgen hingegen auch für manch zähe Momente.

Botschaft:

„Jacques“ zelebriert seinen zwiespältigen Helden am Ende vor allem als Naturschützer, dem wir es zu verdanken haben, dass ein Moratorium die Ausbeutung der Ressourcen der Antarktis bis 2048 verbietet.

Der bewegendste Moment:

Einmal liegt Cousteau mit seinen beiden Söhnen auf einem Felsen und betrachtet die Sterne. Angesichts der unendlichen Größe des Universums gibt er seinen Kindern den Rat: „Lebt euer Leben! Wir sind nur einen Wimpernschlag da!“

Fazit:

„Jacques – Entdecker der Ozeane“ ist ein opulent inszeniertes Biopic, das vor allem durch spektakuläre Naturaufnahmen besticht. (Ab 16. Dezember in den Kinos)

Helmut Hollerweger

