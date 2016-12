Die „Sunnseitn“ des Hochkönigs

Der Buchberg: einer echter 800er. Sagen wir es einmal so: Alpine Rekorde werden am Buchberg bei Mattsee sicher keine aufgestellt. Aber wenn einer in bierseliger Bergsteigerrunde mit seinen Taten an den Bergen der Welt wieder einmal gar arg prahlt, kann man mit dem Buchberg dem Maulhelden charmant kontern: „Der Buchberg war mein erster 800er.“