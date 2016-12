Big Brother

Große Probleme bei Apple: Dessen iPhone 6s kann sich ausschalten, obwohl der Akku noch gar nicht leer ist. Diesen bedauerlichen Umstand hat Apple kürzlich bestätigt. Auch Nutzer anderer Modelle berichten von Fehlern nach einem Update auf das neueste Betriebssystem.

Der US-Konzern hat reagiert und die betroffenen Seriennummern veröffentlicht. Apple-Kunden können die Batterie austauschen lassen, damit sie nicht hilflos in der analogen Welt stranden.

Das Telefon von Tochter Nummer 1 ist mit Sicherheit nicht betroffen – das weiß ich, ohne nachzusehen. Denn ihr iPhone ist seit Weihnachten 2015 durchgehend in Betrieb. Ich habe sie in Verdacht, dass sie den herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku bereits während der Feiertage gegen einen kleinen Kernreaktor ausgetauscht hat. Das ist zum einen erfreulich, weil sich immer noch zu wenig Mädchen intensiv genug mit Technik beschäftigen, andererseits ist es auch ein bisschen bedrohlich. Neulich habe ich beobachtet, dass sie mit dem Mobiltelefon sogar in die Badewanne steigt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn der Reaktor mit den 37 verschiedenen Badezusätzen in Berührung kommt, die sich in der Wanne befinden. Liefering als Synonym für Tschernobyl wäre mir dann doch etwas peinlich.

Bisher allerdings überwogen die Vorteile des Never-ending-Akkus. Tochter Nummer 1 ist ständig online und da sie die unmittelbare Kommunikation mit mir weitgehend eingestellt hat, kann ich sie wenigstens über WhatsApp zum (extra für sie zubereiteten vegetarischen) Abendessen bitten.

Auf die CSU ist VerlassMöglicherweise kommen künftig auch einige Beamte der unweit an der Saalach stationierten bayerischen Polizei zum Essen vorbei. Auf n-tv online lese ich nämlich, dass der bayerische Innenminister fordert, den Messaging-Dienst stärker zu überwachen. Der Staat könne zwar bei SMS mitlesen, nicht aber bei WhatsApp-Botschaften.

Das ist in der Tat unglaublich, wenigstens auf die CSU ist seit Franz Josef Strauß in dieser Hinsicht wirklich Verlass. Hoffentlich hält die Partei auch an ihrer grundsätzlichen Einstellung fest und unterstützt die Eltern weiter bei der Erziehung des Nachwuchses – etwa, indem sie die staatliche Spionagesoftware auch an österreichische Kindergeldbezieher weiterreicht.

Bei pubertierenden Jugendlichen weiß man schließlich nie, und ich würde nur zu gern auf Nachrichten, Mikrofon und Kamera zugreifen. Mein erster Überwachungsversuch ist leider kläglich gescheitert. Die Facebook-Freundschaftsanfrage an Tochter Nummer 1 ist seit März 2015 unbeantwortet.

Christoph Reiser ist Vater von drei Töchtern und lebt in Salzburg.