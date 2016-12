Alles ist käuflich, nur nicht die Zeit

Es gibt eine App, die heißt Capsules, die hilft Ihnen, Ihren Kleiderschrank auszusortieren. Das Unternehmen dahinter, Cladwell, behauptet: 80 Prozent von dem Gewand, das wir besitzen, ziehen wir nie an.

Jetzt ist das Ausmisten an sich eine gute Idee, aber als ich von dieser App, die vier Euro im Monat kostet, gelesen hab, hab ich mir gedacht: Was ist nur los mit uns? Wir ersticken in Zeug. Wir haben alles, und von allem haben wir zu viel. Aus unseren Kleiderschränken quillt es raus, und trotzdem haben wir „nichts zum Anziehen“, es stapeln sich ungelesene Bücher und unbenutztes, weil zu schönes Geschirr, wir haben Schuhe und Taschen und Dekosachen und Spielzeug und einen Hobbykeller voll mit Graffl. Und dann jammern wir, weil uns so viel Klumpert umgibt.

Seit dem Weltbestseller „Magic Cleaning“ von Marie Kondo sagen uns Ratgeber, wie wir unser Leben in den Griff kriegen: indem wir Sachen loswerden. Aber wer hat denn – Entschuldigung – den ganzen Scheiß gekauft? Und wozu? Vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit sieht es aus, als seien wir konsumwahnsinnig geworden. Wir halten das Kaufen scheinbar für die Eintrittskarte ins Glück. Komischerweise bauen wir damit aber bloß ein Zimmer nach dem anderen zu, und glücklich macht uns das nicht. Ich erinnere mich mit Schrecken an Weihnachten vor zwei Jahren, als die Kinder mit glasigen Augen dermaßen viele Geschenke von der Verwandtschaft aufgerissen haben, dass sie kurz davor waren zu hyperventilieren – und keins davon schätzen konnten.

Daraufhin haben meine Brüder und ich unsere große Familie überredet, dass gewichtelt wird – und die Kinder wenige ausgewählte Dinge bekommen. Die stört das nicht, im Gegenteil: Mit einem Geschenk beschäftigen sie sich, mit 15 sind sie heillos überfordert. Und wie sonst kann ich sie lehren, etwas wertzuschätzen? Ich hab überhaupt keine Lust, mehr, mehr, mehr zu kaufen. Wir leben im Überfluss! Viel schöner ist doch – vor allem zu Weihnachten – das Immaterielle: Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam zu feiern.

Als der Black Friday stattgefunden hat, hab ich nicht mitgemacht. Zuerst hab ich nicht mal gecheckt, dass es sowas gibt (das ist nicht ungewöhnlich, ich filtere alles aus, was mich nicht interessiert), und als die Medien mir eingehämmert hatten, ich müsse un-be-dingt was kaufen, hab ich mich verweigert. Ich brauch nämlich nix. Kann schon sein, dass es lauter tolle Sachen gaaanz billig gab, nur an dem einen Tag, ich brauch die aber trotzdem nicht. Und das weiß ich sogar ohne App.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.