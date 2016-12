25 Jahre im Taxi

Die schrägste Ausfahrt, der prominenteste Gast, und wann Singen hilft.

SF: Ist es vor Weihnachten besonders hektisch?

Ewald Oberascher: Der Dezember ist vor allem ein guter Monat für uns, allein wegen der vielen Weihnachtsfeiern. Zum Glück fahren die meisten danach mit dem Taxi heim.

Sind die Leute zu Weihnachten besser gelaunt?

Besonders am Heiligen Abend sind die Menschen auf jeden Fall gut drauf. Vor Weihnachten sind viele auch mit dem Trinkgeld großzügiger. Von manchen Stammgästen gibt’s Geschenke.

Wie hoch ist der Anteil griesgrämiger Fahrgäste?

Man kriegt das von den Fahrgästen zurück, was man ausstrahlt. Nach 25 Jahren kann ich sagen, dass die wenigsten im Taxi ihre schlechte Laune auslassen.

Muss ein Taxifahrer auch Psychologe sein?

Man ist auf jeden Fall auch Seelentröster. Ich fahre viele ältere und einsame Menschen, die haben oft ein großes Mitteilungsbedürfnis. Mit einer 93-jährigen Dame, die ich früher täglich gefahren habe, bin ich oft mittagessen gegangen. Eine andere habe ich nach St. Gilgen chauffiert und auf dem Schiff nach St. Wolfgang begleitet. Warum nicht einer alten Dame eine Freude bereiten?

Was war Ihr bisher schrägstes Taxierlebnis?

Ich fahre nur untertags. Die Nachtfahrer haben da spektakulärere Dinge zu berichten. Es gibt aber Fahrgäste, die sich vor Schmerzen winden und sich auf die Rückbank legen wollen. Ein Taxi wird eher gerufen als die Rettung. Da gibt es schon mal Stress.

Was ist Ihnen noch in Erinnerung geblieben?

Ich habe ein schwerbehindertes Kind über längere Zeit in die Schule gefahren. Der Bub hatte die Angewohnheit, im Auto zu schreien. Nur seine Betreuerin konnte ihn beruhigen. Eines Tages musste ich ihn allein fahren. Er schrie und ich habe ihm zugeredet, sogar vorgesungen. So haben wir es geschafft.

Wie wird man selbstständiger Taxifahrer?

Früher reichte eine reine Konzessionsprüfung, heute braucht man noch eine Unternehmerprüfung. Einen Taxilenkerausweis müssen alle machen. Insgesamt dauert die Ausbildung zum selbstständigen Taxifahrer ein halbes Jahr.

Muss man als Taxler alle Straßennamen kennen?

Früher schon. Die Straßen, die man bei der Prüfung noch nicht kannte, hat man in der Praxis, mithilfe von Stadtplänen oder Kollegen gelernt. Heute nutzt man das Navi.

Wer war Ihr bisher berühmtester Fahrgast?

Das war wohl der Landeshauptmann. Aber auch Red-Bull-Fußballer habe ich schon chauffiert.

Wie vertreiben Sie sich längere Stehzeiten?

Ich habe Bücher mit. Es kann erholsam sein, zwischen zwei Fahrten etwas zu lesen.

Worüber wird im Taxi gesprochen?

Sehr viel über Politik, auch Wirtschaft und Sport. In den vergangenen Wochen war die Bundespräsidentenwahl das bestimmende Thema. Am häufigsten beklagen sich die Leute über die Situation in der EU. Das Wetter ist übrigens nur selten Thema.

War es heuer im Sommer wegen der Staus schlimm?

Das war extrem. Speziell der Gabitunnel war ein großes Problem, dazu kamen die vielen kleinen Baustellen in der Stadt. Als Taxifahrer nimmt man dann halt Ausweichrouten. Auch die Taxispuren sind ein Vorteil. Man kommt mit Taxi sicher schneller ans Ziel als mit dem Privatauto oder Bus.

Ihre weiteste Fahrt?

Einmal musste ich zwei Damen in Grado abholen, das sind dreieinhalb Stunden Fahrzeit. Die haben mich von ihrem Hotel aus angerufen. Sie hatten von einem meiner Fahrer eine Karte. Als ich ankam, waren die Damen verwundert, dass sie ein anderer abholt als sie dachten. Sie haben aber dann doch mit mir vorliebgenommen.

Interview: Thomas Strübler

Foto: Strübler