Mattseer Bürgermeister: „So geht es nicht weiter“

Der Flachgau wächst rasant und junge Ortschefs pochen jetzt auf mehr Mitsprache. Sie fordern ein Umdenken – nicht nur beim Verkehr.

Es ist das erste „Stadtgespräch“, das das „Fenster“ mit einem vom Land führt. Mattsees Bürgermeister Rene Kuel (ÖVP) verkörpert eine neue Generation von Bürgermeistern – pragmatisch, selbstbewusst, kritisch, aber ohne Machtgehabe.

Der Flachgau ist der am stärksten wachsende Bezirk des Landes. Wird er zur Lokomotive Salzburgs?

Wir explodieren hier fast. Menschen wollen zu uns ziehen, weil wir Arbeitsplätze, Stadtnähe und hohe Lebensqualität vereinen. Da kann ich den Ausdruck Lokomotive schon stehen lassen.

Der politische Einfluss ist aber begrenzt. Ein Verkehrspaket schnürten Stadt und Land ohne das Umland.

Deshalb machen wir jetzt auch klar, dass es so nicht gehen kann. Wenn man sich den Verkehr ansieht, die Raumordnung, die uns riesig beschäftigt, weil mit der Nachfrage auch die Preise explodieren, dann brauchen wir mehr Verständnis für unsere Anliegen im Flachgau. Ich will da niemandem persönlich Schuld zuweisen, aber beim Verkehr wurden über viele, viele Jahre Lösungen verschlafen. Einen Plan für eine Eisenbahn nach Mattsee gab es vor 100 Jahren. Umgesetzt wurde er nie. Da gibt es zahllose Beispiele.

Jetzt, da allen klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, reichen aber Einzelmaßnahmen nicht mehr aus, wie sie Stadt und Land vereinbart haben. Jetzt brauchen wir eine große Lösung – und da wollen, ja müssen wir mitreden. Bleibt es bei Stückwerk, fahren die Menschen weiter mit dem Auto. Das würde die Region aber langfristig schwer beschädigen.

Das klingt dramatisch.

Wenn die Staus bleiben, werden weitere Firmen absiedeln. Es gibt eine Gefahr, die wir in der Debatte viel zu wenig beachten: Wir verlieren gegen das angrenzende Oberösterreich. Das spüren wir in Mattsee direkt an der Landesgrenze tagtäglich: Die Bürger sagen, sie wollen wegen der vielen Staus nicht mehr in die Stadt Salzburg fahren – sondern verlegen nach und nach Kaufkraft, Arbeitsplatz und ihr Leben ins angrenzende Innviertel und kaufen in Mattighofen ein. Unternehmen sagen uns, dass in Oberösterreich Gründe viel billiger verfügbar sind und Ansiedlungen erheblich leichter und rascher erledigt werden. Darauf müssen wir unbedingt Antworten finden.

Der Künstler Hans Weyringer hat im SN-Interview gesagt: Die Flachgauer sollten mit dem Selbstbetrug aufhören, ihre „Dörfer“ retten zu wollen. In Wahrheit wachse von Golling bis Straßwalchen eine große Stadt zusammen.

Die Menschen hier pochen sehr auf ihre örtliche Identität. Das Überschaubare ist ihnen wichtig. Trotzdem stimmt es, dass zwischen Golling und Straßwalchen ein großer Zentralraum heranwächst. Da bleiben örtliche Identitätspunkte, insgesamt aber wächst ein großes Gebiet heran. Und da braucht es mehr abgestimmtes gemeinsames Agieren.

Gemeinsames regionales Agieren ist aber weit und breit nicht in Sicht.

Das stimmt so nicht. Es werden viele Fragen auf regionaler Ebene abgestimmt – vom Abwasser bis Altenbetreuung, von Schulen bis zu Altstoffsammelhöfen. Allein in unserer Region kooperieren 14 Gemeinden. Es stimmt aber, dass es viele Reibungspunkte zwischen Stadt und Umland gibt.

Oft hat man den Eindruck, dass persönliche Rivalitäten dominieren. Auch Umlandbürgermeister schimpfen gern über die Stadt, zeigen aber wenig Bereitschaft, ihr bei Lösungen entgegenzukommen.

Kein Bürgermeister bezweifelt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Es stimmt aber: Zampanos, die angesichts ihrer Macht auch gern mal auf den Tisch hauen, haben wir fast zu viele – und das betrifft nicht nur den Bürgermeister der Stadt. Ich komme aus der Privatwirtschaft. In einem Betrieb gibt es eine Führung, die festlegt, wohin die Reise geht. In der Politik im Zentralraum gibt es viele Orte, Stadt und Land, zahllose Entscheidungsträger und riesige Beamten- und Verwaltungsapparate. Das macht alles sehr schwierig. Nur zeigt sich, dass wir so den Problemen im Zentralraum nicht mehr schnell genug gerecht werden. Deshalb müssen wir umgehend um gemeinsame Lösungen ringen. Alle zusammen.

Sie sind jetzt fünf Jahre in der Politik. Ihr Fazit?

Ich bin froh, dass ich in der Privatwirtschaft und nicht in politischen Apparaten groß geworden bin. Ich sage offen: Diese Apparate müssen sich ändern, sonst werden sie irgendwann abgewählt. Die Präsidentenwahl hat es ja gezeigt: Die Kandidaten der Großen Koalition kamen noch auf 20 Prozent. Es ist wie beim Verkehr: Weitere 20 Jahre funktioniert das so nicht mehr.

Was muss sich ändern?

Die politischen Seilschaften quer durch die Länder waren vielleicht in den Aufbau-Jahrzehnten nach dem Krieg nötig. Jetzt sind sie aber überholt. Die Menschen sind frei, es geht ihnen wirtschaftlich gut, sehr gut sogar, deshalb wollen sie diese Seilschaften und parteipolitischen Spielchen nicht mehr. Wobei ich schon ein riesengroßes Dilemma für die Politik sehe: Wer heute auf große Veränderungen drängt – die ganz sicher nicht immer für jeden zum Vorteil sind –, ist morgen vielleicht schon von der Partei oder übermorgen gar vom Bürger abgewählt. Deshalb lavieren sich viele Politiker so durch.

Kann die große Politik von der Ortspolitik lernen?

Unbedingt. Entscheidungen im Ort bekommt jeder unmittelbar mit. Bei einer Bauverhandlung sitzt der betroffene Bürger da. Kann ich ihm seine Wünsche nicht erfüllen, muss ich ihm das ins Gesicht sagen. Natürlich kann die Landespolitik bei 550.000 Einwohnern das nicht so machen. Sie muss aber Anregungen von der Basis stärker aufnehmen.

Müssten Landespolitiker mehr in die Regionen?

Wir haben in Mattsee viele kulturelle Veranstaltungen und da sind immer Landespolitiker da. Das zeigt Wertschätzung und natürlich führt man da auch politische Gespräche. Aber sie sind unter Zeitdruck, hetzen tagein, tagaus von A nach B, werden vom Apparat getrieben. Mehr Bürgernähe herzustellen, rascher auf Bürger zu reagieren ist deshalb schwierig – und trotzdem wäre es sehr wichtig, um das Vertrauen in Politik wieder zu stärken.

Interview: Hermann Fröschl

Foto: Hofer