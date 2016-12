Hagenauer ist in der Kritik

2000 Euro Jahresförderung vom SPÖ-geführten Sozialressort der Stadt gab es heuer für Somos Salzburg.

Der Verein ist auf interkulturelle Begegnung spezialisiert und nach eigenen Angaben parteiunabhängig. Dass auf Facebook Teilnehmer der Veranstaltungen des Vereins in roten Walter-Steidl-Schürzen zu sehen sind, sorgt für Kritik an der Fördervergabe durch Vzbgm. Anja Hagenauer (SPÖ).

„Die ehrenamtliche Arbeit von Somos ist zu begrüßen“, sagt Neos-Klubobmann Sebastian Huber. Die Förderung mittels Ressortverfügung habe aber einen schalen Beigeschmack, weil der Verein „offenbar eine SPÖ-Vorfeldorganisation“ sei. Mittels Ressortverfügungen können die Ressortchefs den Gemeinderat bei der Fördervergabe umgehen. Erst im Nachhinein wird vierteljährlich Rechenschaft abgelegt.

In ihrer Kritik bestätigt sehen sich die Neos dadurch, dass der Ehemann der Vereinsleiterin Geschäftsführer des SPÖ-Gemeindevertreterverbands ist. „Ich kann nicht in allen geförderten Vereinen kontrollieren, wer dort was verteilt oder wer SPÖ-Mitglied ist“, sagt Hagenauer. Der Verein leiste mit seinen interkulturellen Frühstücken hervorragende Integrationsarbeit, dafür werde er gefördert.

Auch Somos-Leiterin Mónica Ladinig-Chávez versteht die Kritik nicht. „Wir haben für unsere Kochveranstaltungen Schürzen gebraucht und haben uns an Walter Steidls Aktion erinnert. Es geht uns nicht um Politik. Wenn uns jemand neue Schürzen spendet, ziehen wir künftig gern diese an.“

Thomas Strübler