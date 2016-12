Die Schattenseiten der Bergwelt

„Es wird scho glei dumpa“.

Das Jahr rast nur so dahin – das merkt man nicht nur beim Blick auf den (Advent-)Kalender, sondern auch ganz eindeutig bei der Tageslänge. Diese steuert langsam, aber sicher auf das absolute Jahresminimum hin. Ab dem 22. Dezember werden die Tage zwar wieder länger, spürbar wird dieser Effekt aber auch erst wirklich im Jänner.

Doch von wie viel – oder besser wie wenig – Sonnenschein reden wir aktuell? Rein theoretisch sind im Land Salzburg Mitte Dezember knapp 8,5 Stunden Sonne pro Tag möglich. So weit die Theorie, die Praxis sieht anders aus. Denn nicht nur das Wetter macht der Sonne teils einen Strich durch die Rechnung, auch die Umgebung: Das kann die störende Fichte in Nachbars Garten sein oder auch die umliegende Bergwelt.

Inneralpin ist diese sogenannte Horizontüberhöhung besonders stark. Dort blocken Berge die Sonne recht rasch ab, auch in der Nähe des Untersbergs ist dieses Phänomen allzu bekannt. Doch wie überall im Leben gibt es auch hier Sonnen- und Schattenseiten. Nehmen wir das Salzachtal im Pinzgau: Aufgrund der Abschattung der Berge bekommt man südlich der Talachse aktuell nur zirka ein bis zwei Stunden pro Tag ab, nördlich der Talachse gehen sich hingegen teils bis zu sieben Sonnenstunden aus – bei wolkenlosem Himmel. Ein Riesenunterschied also, und das auf relativ geringer Distanz. Es gibt aber keinen Nachteil, wo nicht auch ein Vorteil ist: Talabfahrten bleiben auf den schattigeren Seiten deutlich länger pickelhart.

Beim Thema Tageslänge geht es aber nicht nur um Komfort und Wohlbehagen, Sonnenlicht ist lebenswichtig: Es ist unter anderem maßgeblich an der Bildung von Vitamin D beteiligt und trägt zur Ausschüttung spezieller Hormone bei. Auch in der dunklen Jahreszeit sollte man daher nach Möglichkeit täglich mindestens 30 Minuten Sonne tanken. Ein Spaziergang an der winterlichen Luft hat noch einen Vorteil: Man kann sich später ohne schlechtes Gewissen das eine oder andere Vanillekipferl gönnen.

Prognose

Das Wetter präsentiert sich von seiner wechselhaften Seite, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.