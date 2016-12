Der Flachgau braust der Stadt Salzburg davon

Das ist eine Zäsur: Der Flachgau rast wirtschaftlich auf der Überholspur und hat in absehbarer Zeit mehr Einwohner als die Stadt.

Es sind spröde Zahlen, die eindrucksvoll zeigen, wie sehr die Wirtschaft Salzburgs mittlerweile vom Flachgau lebt. Der Bezirk ist nach Mödling der am dynamischsten wachsende in der ganzen Republik. Von der Wirtschaftsleistung des Bundeslandes entfallen fast drei Viertel auf Flachgau, Stadt und Tennengau. Unglaublich: Jeder zweite Salzburger Export geht (auch wegen Red Bull) vom Flachgau in die Welt. Und schon jeder dritte Industriebetrieb residiert im Flachgau. Dabei nimmt der Bezirk gerade 15 Prozent der Landesfläche ein.

Demnächst hievt sich der Flachgau im Machtgefüge nochmal hinauf: Der nördlichste Bezirk ist drauf und dran, die Stadt Salzburg bei der Einwohnerzahl zu überholen. Derzeit liegt die Stadt mit 150.938 Einwohnern noch hauchdünn vorn, doch die Dynamik ist eindeutig: In den vergangenen zehn Jahren wuchs die Bevölkerung des Flachgaus (aktuell 148.738 Bewohner) um 7,5 Prozent, die der Stadt nur um drei Prozent. Zum Vergleich: Anfang der 1960er-Jahre war der Flachgau nicht einmal halb so stark besiedelt wie heute, zählte 70.000 Menschen und war landwirtschaftlich geprägt.

„Wir rechnen damit, dass der Flachgau die Stadt bei gleichbleibenden Verhältnissen von Geburten, Sterbefällen und Wanderungen spätestens im Jahr 2023 überholt“, sagt Landesstatistiker Peter Kurz. Der Flachgau hat höhere Geburtenraten, der Zustrom in den Bezirk ist stärker. Einzige Unwägbarkeit sind Flüchtlingsströme, die sich stärker in der Stadt ballen.

Konkurrenz macht dem Flachgau derzeit nur das angrenzende Oberösterreich, das deutlich billiger ist. Im Vorjahr zogen 1180 Flachgauer ins Oberösterreichische, hingegen zogen schon weniger Oberösterreicher (1159) zu.

Die rasante Entwicklung ist zugleich Fluch und Segen. Helmut Eymannsberger, in der Wirtschaftskammer für Wirtschafts- und Standortpolitik zuständig: „Der Flachgau hat viele Vorteile auf seiner Seite: Stadtnähe, viele Arbeitsplätze, eine ausgezeichnete Lebensqualität. Er profitiert bei Unternehmen aus dem produzierenden Bereich seit Jahrzehnten von einer besonders guten Verkehrserschließung.“ Mittlerweile zeigten sich aber auch negative Folgen des Booms, etwa hohe Grundpreise und Staus.

Es gibt 75.000 Pendler, von denen viele den Weg in die Stadt suchen. Aus diesem Grund brodelt es auf politischer Ebene: Flachgaus Bürgermeister drängen darauf, dem Bezirk mehr Einfluss zuzugestehen. Mattsees Bürgermeister Rene Kuel (ÖVP) vertritt 14 Gemeinden im Regionalverband Flachgautakt 2. Da ist eine junge Garde von Bürgermeistern am Werk, etwa auch Markus Kurcz aus Elixhausen und Wolfgang Wagner aus Köstendorf. Sie fordern kürzere Takte, Busspuren, Eilbusse und günstigere Öffi-Preise. Der Flachgau gehöre in die Gespräche mit Stadt und Land stärker eingebunden, sonst gelinge keine Verkehrslösung, sagt Kuel.

Manche steigen derweil massiv auf die Bremse: Der Walser Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP) meinte schon vor Längerem, dass das Boot in Wals für weiteren Zuzug und Wohnbauten voll sei. Auch die Seekirchner Bürgermeisterin Monika Schwaiger (ÖVP) bremst: „Wir müssen auf unsere Lebensqualität aufpassen. Unser Ziel ist, in den nächsten 20 Jahren nicht mehr als 12.000 Einwohner zu erreichen.“ Wals (13.240 Einwohner) und Seekirchen (10.523) sind die größten Gemeinden des Bezirks.

Das Wachstum fordert den Bezirk auch in der Raumordnung. Peter Haider, Chef des Salzburger Instituts für Raumordnung (SIR), hofft, dass das neue Raumordnungsgesetz nötige Schranken setzt. Zwei Maßnahmen, die ihm wichtig sind, sorgen aber stets für Zündstoff: Neuer Wohnbau dürfe nur noch dort entstehen, wo Haltestellen von Bus und Bahn in der Nähe sind. Zuletzt waren da 500 Meter im Gespräch. Und am Land müsse dichter gebaut werden. Das Eigenheim gehöre überdacht, weil es lange Wege produziere und die Abhängigkeit vom Auto zementiere. Die Statistik bestätigt Haider: Die Flachgauer Pkw-Dichte ist die höchste des Landes.

Von Georg Fink und Hermann Fröschl

Fotos: SN/Ratzer