Damenrunde fand sich im Obus

Man könnte sagen, der Obus hat sie zusammengebracht. Schließlich waren es die morgendlichen Gespräche im Bus, die aus vier Salzburger Damen eine Fahrgemeinschaft der besonderen Art machten.

Eine von ihnen ist Sonja Schobersberger. Die Nonntalerin fuhr jahrelang jeden Morgen mit dem 5er von der Hofhaymerallee Richtung Mirabellplatz. „Da sieht man dann natürlich immer die gleichen Leute“, erzählt sie. Die vier Damen brauchten freilich auch ein bisschen, um ins Gespräch zu kommen: „Anfangs hat man sich zugenickt, dann gelächelt und irgendwann hat man zu Quatschen begonnen.“

Aus der Fahrgemeinschaft wurden Freundinnen: Man hat über Privates und Berufliches gesprochen, sich Fotos von Hochzeiten und Enkelkindern gezeigt. „Wir waren uns einfach von Anfang an sympathisch. Die Busfahrt war immer eine total nette Zeit“, erzählt Sonja Schobersberger. Sie ist nun seit Kurzem in Pension. Die täglichen Busfahrten mit der Damenrunde werden ihr abgehen.

„Ich hoffe sehr, dass wir in Kontakt bleiben“, sagt Schobersberger.

