Der Traum von Hollywood lebt. Auch in Salzburg.

Die Branche für Filmemacher und noch viel mehr für Filmemacherinnen ist hart und dennoch gibt es sie, die Optimisten, die Unermüdlichen, die Getriebenen, die sich davon nicht einschüchtern lassen. Auch in Salzburg.

15 Filmemacher stellten sich der Fachjury des Nachwuchsfilmpreises Simon S., der kommenden Montag, 12. Dezember, zum dritten Mal von der Stadt Salzburg vergeben wird. Sechs Einreichungen wurden nominiert, eine stammt von der Salzburgerin Elke Brugger. „Das Überleben als Regisseur und Drehbuchautor ist schwierig“, weiß auch Brugger.

Nicht die Vernunft, sondern der Trieb zu erzählen habe sie zum Filmemachen gebracht, lacht sie. Nach ihrem postgradualen Regie- und Drehbuch-Studium in Köln blieb die heute 33-Jährige dort „hängen“. Für ihren Kurzfilm „Der Pfad“, der 2015 in Palm Springs (USA) Premiere feierte und jetzt für den Nachwuchsfilmpreis nominiert ist, wählte sie den Untersberg als Schauplatz. „Ich wollte einen Bergfilm drehen. Da ich mich für Mythen interessiere, war der Untersberg naheliegend.“ Ende Mai 2014 drehte sie mit ihrem Team am Untersberg, die größte Herausforderung war das Wetter: „Das wechselte irrsinnig schnell. Wir sind einmal bei Schneeregen rauf und mit Sonnenbrand runter.“

Filmdreh am Untersberg

In „Der Pfad“ erzählt sie von einem Paar, das untertaucht und seine Spuren verwischen will. „Die beiden brechen auf in eine neue Zukunft, lassen vieles unerledigt zurück. Am Berg lernen sie sich erst richtig kennen. „Das ist, was mich fasziniert: Man ist am Berg auf sich zurückgeworfen, er bringt die Wahrheit im Menschen hervor“, sagt Brugger.

Nicht die Action, das Innenleben des Menschen interessiere sie. Zu ihren Lieblingsregisseuren zählt denn auch Sofia Coppola (Lost in Translation). Auch, weil sie es als eine von wenigen Frauen in Hollywood geschafft hat. Das Pflaster ist für Regisseurinnen in Österreich aber nicht weniger hart. Das trat heuer im Frühjahr deutlich zutage, als es um eine Frauenquote bei den Fördervergaben ging. Regisseurin Sabine Derflinger legte damals aus Protest gegen den Einwand, damit würden schlechter Qualität Tür und Tor geöffnet, den Vorsitz im Vorstand des Regieverbandes zurück.

Elke Brugger bestätigt, dass sich viele Frauen fürs Filmemachen begeistern: „Beim Studium hatte ich viele Kolleginnen, später im Job, in der Regiebranche sind viel mehr Männer tätig.“ Mit Antoinette Zwirchmayr ist übrigens eine weitere Regisseurin für Simon S. nominiert.

Wer bekommt Simon S.? Am 12. Dezember, 19 Uhr, Das Kino.

Die Stadt Salzburg vergibt 2016 zum dritten Mal den mit 5000 Euro dotierten Nachwuchsfilmpreis Simon S. Die Verleihung der drei Hauptpreise – mit Präsentation der Siegerfilme – findet kommenden Montag statt.

15 Einreichungen gab es, folgende wurden nominiert:

Josef – Täterprofil meines Vaters, eingereicht von Antoinette Zwirchmayr

Milliardenmarsch, eingereicht von Adrian Goiginger

Gleichgewicht, eingereicht von Bernhard Wenger

Am Berg, eingereicht von Michael Freudenthaler

Cerro Rico, eingereicht von Armin Thalhammer

Der Pfad, eingereicht von Elke Brugger

Von Petra Suchanek