Der Total-Umbau der Salzburg AG

Man löst Stabsstellen auf, kündigte Führungskräfte und erstellt Pensionslisten.

Die 2200 Mitarbeiter der Salzburg AG durchleben zurzeit die größten Umwälzungen im Unternehmen seit der Fusionierung von Safe und Stadtwerken. Die Vorstände Leonhard Schitter und Horst Ebner stellen den Energieversorger komplett neu auf, organisieren Geschäftsfelder neu, lösen Stabsstellen auf und verschlanken die mittlere Führungsebene. Aus 13 Geschäftsbereichen werden mit Anfang 2017 neun, von sechs Stabsstellen bleiben drei übrig. Bis 2025 will man 35 Mill. Euro einsparen, ein Drittel soll aus Personalkostensenkungen kommen.

Die größte organisatorische Veränderung erfährt der Vertrieb. Die Sparten Energie, Telekommunikation und Mobilität werden in eine große Vertriebseinheit zusammengeführt. Vorstandssprecher Leonhard Schitter: „Wir bündeln diese Produktfelder, weil wir wissen, dass der Kunde Kombi-Angebote haben will. Wir wollen bestehende Geschäftsfelder absichern und neue Produkte entwickeln. Was uns treibt, ist die Digitalisierung. Da sind wir gut aufgestellt.“

„Niemand wird zwangspensioniert“

Zur Radikaldiät gehört auch ein Personalabbau durch natürliche Abgänge. Es gibt bereits eine Liste mit Namen von Mitarbeitern, die bis 2020 das Pensionsalter erreichen. Diese werde nun abgearbeitet, sagt der Betriebsratsvorsitzende Johann Grünwald (ÖAAB): „Wir kriegen das hin. Es gibt Leute, die können mit der Hacklerregelung gehen, Frauen können bis 65 bleiben. Ich schaue mir das ganz genau an.“ Vorzeitige Ruhestände soll es vorerst nicht geben, Grünwald: „Der Stand heute ist: Es wird niemand zwangspensioniert. Aber wir sind vorsichtig. Wenn da was aufpoppt, sind wir da.“

Im politisch beeinflussten Unternehmen steigen nun auch FPÖ-nahe Personen auf: Der Bergheimer FP-Gemeinderat und langjährige Konzern-Mitarbeiter Martin Zauner leitet nun die Customer-Care-Abteilung, die Ehefrau von FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Hochwimmer ist in leitender Position in der Vertriebssteuerung tätig. Beide seien fachlich bestqualifiziert, sagen die Vorstände Schitter und Ebner.

Drei andere Führungskräfte hat man indessen gekündigt – auf eine Art und Weise, „die es so bisher nicht gab“, sagt ein SPÖ-Betriebsrat.

Schlecht über den Vorstand geredet?

Zwei waren enge Mitarbeiter von Ex-Personalchef Michael Schaffer, der sich ebenfalls erst vor kurzem frühzeitig in die Pension verabschiedet hat. Die zwei Manager waren im August im Halbstundentakt in das Vorstandsbüro geholt worden. Ihnen wurde eröffnet, es gebe keine Zukunft für sie im Unternehmen, sie sollten sich die Kündigung mit Abfertigung überlegen – und bis 14.30 Uhr desselben Tages entscheiden.

Der stellvertretende Personalchef, der 17 Jahre im Unternehmen war, akzeptierte. Der zweite, ein junger Familienvater, zieht jetzt vor ein Arbeitsgericht. Er spricht von „verpönten Kündigungsmotiven“. Ihm wirft man vor, an zwei Gesellschaften von Ex-Personalchef Schaffer beteiligt zu sein, was eine nicht gemeldete Nebenbeschäftigung sei (den GmbHs gehören drei Mietshäuser). Außerdem habe er sich negativ über den Vorstand und sexistisch über Frauen geäußert.

Die Causa spaltet den Betriebsrat. Der stimmte der Kündigung mehrheitlich zu. ÖAAB-Mann Grünwald: „Das war in 20 Jahren das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Es gab Gründe, das ad Personam so zu entscheiden.“

Die Vorstände kommentieren die Kündigungen nicht (siehe Interview rechts), sehen aber keine Vertrauenskrise. Die Neuaufstellung werde breit angenommen. Allein 200 Mitarbeiter seien an dem Prozess aktiv beteiligt. 60 bis 70 offene Stellen sind derzeit in der Salzburg AG intern ausgeschrieben.

Interview: „Wir entscheiden nicht emotional“

Die Salzburg-AG-Chefs Schitter und Ebner über Kündigungen und Politikproporz.

SF: Herr Doktor Schitter, Herr Magister Ebner, Sie bauen die Salzburg AG tiefgreifend um. Kündigungen und Sparprogramme sorgen für Ängste.

Leonhard Schitter: Die Energiewirtschaft verändert sich gerade massiv. Auch die Salzburg AG muss zukunftsfit werden. Wir haben seit Anfang dieses Jahres einen Strategieprozess gestartet, den die Mitarbeiter erwarten. Das ist das Feedback, das wir bekommen.

Horst Ebner: Ich komme aus dem Marketing und Vertrieb. Dieser Bereich wird sich am meisten verändern. Wir legen zum Beispiel den Netz- und Energievertrieb zusammen.

Sie wollen 12 Millionen Euro bei den Personalkosten einsparen. Wie?

Schitter: Das sind keine Einsparungen, wir schauen uns Prozesse an, beim Strom, beim Netz, bei der Mobilität. Wir haben 200 Mitarbeiter eingebunden, die haben Vorschläge gemacht, wo man schneller werden kann, wo schlanker, wo Aufgaben nicht mehr notwendig sind. Das haben wir bis 2020 beziehungsweise 2025 hochgerechnet und sind auf ein Potenzial von 35 Millionen Euro gekommen. Ein Drittel davon sind Personalkosten. Man muss Pensionierungen nicht nachbesetzen und Mitarbeiter können vorzeitig in den Ruhestand gehen.

Wie viele von den jetzt 2200 Mitarbeitern sollen am Ende übrig bleiben?

Wie gesagt, das sind Dinge und Prozesse, die wir uns mit allen Mitarbeitern genau anschauen und verbessern müssen. Da ist auch der Betriebsrat eingebunden. Wir wollen das bis 2020 abschließen.

Sie haben doch sicher eine Größenordnung.

Ja. Aber wir machen unsere internen Firmenabläufe so, wie man es in jedem Unternehmen macht. Es wäre nicht richtig, wenn wir das in der Öffentlichkeit präsentieren.

Wird es Kündigungen geben?

Wenn Sie damit Kündigungswellen meinen, nein.

Ein paar Führungskräfte haben Sie aber schon gekündigt. Zwei leitenden Mitarbeitern des früheren Personalchefs wurde im Halbstundentakt eine Kündigung vorgelegt und ein Ultimatum bis zum Nachmittag gestellt. Gibt es da persönliche Emotionen im Hintergrund?

Wir entscheiden grundsätzlich nicht nach emotionalen Befindlichkeiten. Über personalistische Angelegenheiten können und werden wir nicht öffentlich reden. Unsere Aufgabe ist, dass wir das Unternehmen effizient und gescheit aufstellen.

Die ÖVP-nahe Betriebsratsmehrheit hat die Kündigungen abgesegnet. Weil sie Ihrem politischen Lager nahesteht?

Ich verwehre mich gegen solche Zuordnungen, weil sie einfach nicht stimmen.

Sie kommen doch aus der Politik.

Ich komme nicht aus der Politik. Ich komme von Kaindl.

Die Salzburg AG gilt als politisches Proporzunternehmen. Sie haben jetzt FPÖ-nahe Personen zu Führungskräften gemacht. Ist das der Aufbruch in die neue Zeit?

Schitter: Wir wollen die fachlich fundiertesten Personen in den Funktionen haben. Wir schreiben die Positionen aus und die Besten müssen es werden, egal, woher die kommen.

Ebner: Ich bin im September letzten Jahres bestellt worden und ich war ein neutraler Kandidat ohne Parteibuch. Alle Entscheidungen, die wir fällen, finden auf sachlicher Ebene ohne politische Aspekte statt.

Sollte man in einem Unternehmen, das der öffentlichen Hand gehört, höhere ethische Maßstäbe an die Führung setzen?

Schitter: Es gibt eine hohe Akzeptanz, eine hohe Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen und ein hohes Vertrauen in unsere Führung. Das wissen wir aus einer Mitarbeiterbefragung.

Von Sonja Wenger