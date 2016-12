Welche Schule passt? Eine Expertin gibt Tipps

Die Schulwahl nach der Volksschule ist für viele Salzburger Eltern eine große Herausforderung. Der neue „Stärkenkompass“-Test hilft bei der Auswahl, indem er die Interessen und Stärken der Kinder aufzeigt.

Kinder ins und durchs Gymnasium zu „drücken“, wenn sie dafür nicht geeignet sind, ist wenig sinnvoll. Sie tragen schwer an ihrem „Rucksack“ oder wechseln später vom Gymnasium erst recht in eine NMS. „Da kann Frust und richtige Schulunlust entstehen. Das Kind denkt: Ich kann nichts, obwohl ich in der Volksschule so gut war“, warnt Schulpsychologin Claudia Leitner vom Landesschulrat Salzburg (LSR).

Um hier früher gegenzusteuern, haben der LSR, das Begabtenförderzentrum ÖZBF, das Doppler-Gymnasium und die NMS Maxglan 1 gemeinsam ein neues Testverfahren entwickelt. Beim kostenlosen „Stärkenkompass“ testen die Kinder ihre Stärken und Interessen und erfahren, welche Schule für sie am ehesten geeignet ist. Anmeldungen für dieses neue Testverfahren sind noch bis 23. Dezember möglich. Kontakt: Tel.: 0662-834053 (NMS Maxglan 1) oder Tel.: 0662-431208 (Doppler-Gymnasium).

Wie geht das Kind mit Stress und Hausaufgaben um?

Um die passende Schule für ihre Kinder zu finden, rät Claudia Leitner Eltern dazu:

Die Schule entsprechend den Interessen und Fähigkeiten des Kindes auswählen und nicht, weil der Freund dort hingeht.

Mit der Volksschullehrerin sprechen: Sie hat das Kind drei Jahre lang kennengelernt.

Informationen über NMS, Gymnasien, Realgymnasien und deren Zweige einholen.

Sich fragen: Wie reagiert das Kind auf Schularbeiten, Stress, Misserfolge?

Überprüfen: Wie selbstständig ist das Kind, macht es selbst die Hausübung oder die Mama?

Kinder sollten bei der Schulsuche mitreden, die endgültge Entscheidung müssen die Eltern treffen. Leitner: „Auf jeden Fall müssen die Eltern versuchen, ihren Kindern den Druck zu nehmen.“

Von Sabine Tschalyj

Titelfoto: SN/Ratzer