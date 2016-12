Heimisches Gemüse? Gibt es nicht.

Erst die Vielfalt macht die Würze des Lebens aus. Auch auf dem Teller. Doch unser Speiseplan sähe trist aus, hätten wir Mitteleuropäer die vergangenen Jahrtausende in einem abgeschotteten System gelebt. Unsere Kulturpflanzen sind allesamt gut integrierte Einwanderer.

„Wir würden uns von Eicheln, Bucheckern und dem Holzapfel, einer Wildapfelsorte, ernähren. In höheren Lagen auch von Schnittlauch“, weiß der Laufener Landschaftsökologe Josef Heringer. Vegetarier hätten schlechte Karten, die Jagd würde wohl unser Überleben sichern. Denn was wir heute an Obst und Gemüse essen, ist großteils außereuropäischen Ursprungs. Karotte, Gurke, Salat? Alle zugewandert.

Den Fleischessern, die sich jetzt ins Fäustchen lachen, sei gesagt: Auch Schweinsbraten und Wiener Schnitzel gäbe es nicht. Heimisches Hausschwein? Von wegen: Es ist orientalischer Herkunft. Lamm, Ziege? Ebenso. Pute? Stammt aus Mittelamerika. Nicht einmal das Bier zum Schnitzel wäre existent: Getreide und die ersten Gärversuche mit dem Korn haben ihren Ursprung im Nahen Osten.

Schuld war das Eis. Der Orient hatte die Nase vorn.

Doch zurück zum Gemüse und seiner Geschichte: Dass die nord- und mitteleuropäische Pflanzenwelt von Natur aus eher arm ist, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit, erzählt Heringer im SF-Gespräch: Weite Teile Europas waren mit Eis bedeckt, andere Regionen hatten es da besser. Dort gedieh, wovon wir heute profitieren.

Als es dann vor ca. 10.000 Jahren bei uns endgültig vorbei war mit der Eiszeit, erfolgte Schritt für Schritt die Rück- und Einwanderung jener Pflanzen, die wir heute mit Heimat verbinden – aus Eurasien, dem atlantischen Raum, über die „Balkanroute“ aus dem südosteuropäisch-nahöstlichen Regionen und über die Rhone-Rhein-Schiene aus dem Mittelmeergebiet. Gehörig Bewegung in die Pflanzenmigration brachten die Kreuzzüge und die Entdeckung Amerikas, die uns Europäern Nahrungsmittel wie Kartoffel, Tomate und Mais bescherte.

Karotte aus Afghanistan, Gurke vom Himalaya

Weitere Beispiele für Migranten aus dem Gemüsegarten? Die Gelbe Rübe hat zwar hierzulande eine wilde Verwandte, ihre Schwester, die schön orange gefärbte Karotte, wurzelt ihrer Natur nach am Hindukusch (Afghanistan, Pakistan). Auch die Stoppel- oder Steckrübe, die das Wappen Leonhard von Keutschachs zierte, kommt aus dieser Region. Der Rettich fußt ursprünglich im Kaukasus, der Spinat in Arabien, der Kohl am Mittelmeer, die Gurke am Südrand des Himalaya, der Salat in Ägypten.

Beim Obst sieht es nicht anders aus: Die Marille hat ihre angestammte Heimat in Armenien, der Pfirsich in Persien, die Zwetschge im Altaigebiet. Aus dieser Gegend stammen auch viele unserer Apfelsorten. Zwar hatten wir den Holzapfel als Wildsorte, dort gab es aber zehn Mal mehr und zudem bessere Grundlagensorten. Oft stecke die Herkunft von Obst und Gemüse noch im Namen, weiß Heringer. So heißt der Pfirsich in der Wissenschaft „Prunus Persica“, die Marille „Prunum Armeniacum“.

Wenn wir uns heute im Zuge der Flüchtlingsbewegungen vor Zuwanderung fürchten, so sollten wir daran denken, was wir den Kulturen, aus denen diese Menschen oft stammen, verdanken, gibt Heringer zu bedenken: „Das tägliche Brot, Wein, Bier, Kaffee, Gemüse, Obst. Alle unsere elementaren Lebensmittel haben Migrationshintergrund.“

Die Wanderung unserer Kulturpflanzen zeigt auch: Wir Europäer hatten in Sachen Hochkultur und Fortschritt bei Weitem nicht immer und überall die Nase vorn. Die ackerbauliche Revolution, Basis für die Sesshaftwerdung des Menschen, fand vor rund 10.000 Jahren im Bergland der Osttürkei und Syrien statt.

Die Kulturpflanze lehrt: Integration braucht Zeit

Dort entstand unser Getreide – durch jahrtausendelange Selektion von Wildgräsern mit besonders dicken Körnern. Die Kulturpflanzen wurden der Natur also mit viel Mühe und Geduld abgerungen. Heute sind sie von unseren Feldern und aus unseren Gärten nicht mehr wegzudenken. Nach wie vor sind diese erfolgreich integrierten Pflanzen von der Pflege des Menschen abhängig. Auch das lehrt die Natur: Die Anpassung an eine neue Umwelt kann und muss erfolgen, sie gelingt aber nicht an einem Tag. Sie braucht ganz einfach Zeit.

