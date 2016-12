Laues Lüfterl oder Sturm?

Manchmal ist es richtig ungemütlich.

Der 8. Dezember naht und vor allem die Wirtschaft freut sich über kaufkräftiges Publikum in den Einkaufszentren und Geschäften. Während die einen den vorweihnachtlichen Trubel und die Geschenkeeinkaufsjagd lieben, suchen die anderen an diesem Tag am liebsten ein ruhiges Plätzchen auf. Die stillste Zeit des Jahres ist abseits der Skigebiete auf den Bergen zu finden. Es gibt nichts Schöneres, als in der wärmenden Sonne am Gipfel dem Wind zu lauschen.

Apropos Wind: Dieser sollte wirklich ruhig sein, denn bei tieferen Temperaturen und lebhaftem Wind fühlt sich die Luft auf der Haut deutlich kälter an. Letzte Woche fegten die Ausläufer von Sturmtief „Theresa“ über das Land und brachten vor allem in Ostösterreich lokal Orkanböen. Ideal für eine Windmessung ist bei dieser Wetterlage der niederösterreichische Schneeberg als Vertreter des Alpenostrandes. Dort wurden an der Lawinenwetterstation am Gipfel schlappe 230 km/h gemessen!

Von gemütlichem Lauschen des Windes kann hier wohl kaum mehr die Rede sein. Am Rauriser Sonnblick auf 3100 m Seehöhe waren es zu dieser Zeit „nur“ 120 km/h. Am Gaisberg in der Stadt Salzburg traten im Rahmen von Orkan „Kyrill“ im Jahr 2007 in etwa 210 km/h beim Sendemast auf, die Windmessung ist allerdings bei diesen Böen schon etwas schwieriger. Klassische Windräder, auch Schalenkreuzanemometer genannt, haben den Nachteil, dass sehr starke Böen aufgrund der Trägheit des Rädchens schwieriger zu erfassen sind. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass das Drehkreuz bei massiven Orkanböen innerhalb kurzer Zeit die Hubschrauberausbildung erfolgreich absolviert und sich verabschiedet. Das wäre eigentlich eine elegante Messung für die Windrichtung, jedoch etwas unpraktisch und nicht sehr gerätefreundlich.

Ultraschallanemometer liefern generell bessere Ergebnisse, da sie keine drehenden Teile haben und die durchströmte Luft messen. Gott sei Dank sind Orkantiefs momentan nicht in Sicht, das wäre für die aufgestellten Punschhütterl und Weihnachtsbäume nicht ideal.

Prognose

Nach einigen kühlen Tagen ist am nächsten Wochenende Hochdruckeinfluss möglich, die Prognosen sind aber noch recht unsicher.