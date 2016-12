Im Notfall wird angeschoben

Das „Fenster“ hat eine neue Aktion gestartet: Die beste Geschichte aus dem Obus gewinnt eine Jahreskarte. Den Anfang macht die Salzburgerin Susanne Zauner:

Für Susanne Zauner war es ein stressiger Montagmorgen im September. Gerade erst von einer Dienstreise zurückgekommen, fuhr sie mit dem Auto in die Arbeit. Wie so oft ging in der Siebenstädterstraße aber nichts weiter: komplettes Verkehrschaos, wahrscheinlich ein Unfall auf der Lehener Brücke.

An der Ampel stellte Zauner kurz den Motor ab. Als sich die Kolonne wieder in Bewegung setzte, kam der Schock: Das Auto wollte nicht mehr anspringen. Keine Chance, also hieß es warten auf den ÖAMTC. „Das Problem war allerdings, dass ich sehr ungünstig stand. Genau in der Kurve. Alle Autos mussten umständlich ausweichen.“

Nach 20 Minuten kam dann die unerwartete Erlösung. „Plötzlich blieb ein Obus neben mir stehen“, erzählt Zauner. Und ehe sie sichs versah, stiegen Busfahrer und drei Fahrgäste aus und schoben Zauners Auto in eine Seitenstraße. „So viel Hilfsbereitschaft hätte ich nicht erwartet. Ich möchte mich bei den freundlichen Helfern bedanken.“

Erzählen Sie uns Ihr bestes Obus-Erlebnis und gewinnen Sie eine Jahreskarte! Kontakt per Mail an interaktiv@svh.at oder telefonisch unter 0662/820220179 bei Redakteurin Katharina Maier.