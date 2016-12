Filmkritik: „Die Geträumten“

Handlung:

Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan zählt zu den dramatischsten Kapiteln der deutschen Nachkriegsliteratur. Im Frühjahr 1948 lernen sich die beiden in Wien kennen. Sie ist 21, studiert noch Philosophie, er ist 27 und hat sich als Dichter schon einen Namen gemacht. Celans jüdische Eltern wurden im KZ getötet, Bachmanns Vater war NSDAP-Mitglied. Nach einigen schönen Wochen in Wien geht Celan nach Paris. Es beginnt eine Beziehung, die vor allem in Briefen gelebt wird. Der Briefwechsel dauert von 1948 bis 1967.

Persönlich sehen sich die beiden nur selten. Celan heiratet 1953 Gisèle Lestrange, Bachmann zieht Ende der 50er Jahre mit Max Frisch zusammen. „Ein Wort von dir – und ich kann leben“, schreibt ihr Celan einmal. 1970 ertränkt er sich in der Seine. „Ich hab ihn mehr geliebt als mein Leben“ lässt Bachmann ihrem literarischen Ich in ihrem Roman „Malina“ sagen.

Inszenierung:

Mit „Die Geträumten“ präsentiert Ruth Beckermann eine Verfilmung des 2008 erstmals unter dem Titel „Herzzeit“ veröffentlichten Briefwechsels zwischen Bachmann und Celan. Hierbei nähert sich die Regisseurin ihrem Thema auf zwei Ebenen. Zum einen lesen die Musikerin Anja Plaschg (Soap & Skin) und der Schauspieler Laurence Rupp in einem Studio des Wiener ORF-Funkhauses abwechselnd aus den Briefen. In diesen Momenten konzentriert sich der Film ganz auf die Gesichter, die Stimmen und die Texte. Zum anderen treten die beiden Sprecher in den Pausen immer wieder aus ihren Rollen heraus. Dann rauchen sie gemeinsam eine Zigarette, reden über die Briefe oder hören am Boden liegend einen James Brown-Klassiker auf dem Handy. Und einmal spielt Anja Plaschg Klavier.

Botschaft:

Auch zwei große Liebende können einander immer wieder verfehlen. Aufgrund der eigenen Biografie. Aufgrund der Zeitläufte. Wegen Auschwitz.

Der bewegendste Moment:

Es sind vor allem die vorgelesenen Liebes-, Sehnsuchts-, Zweifels- und Vorwurfsbriefe, die noch lange nachwirken: „Schönes und Trübes verteilt sich auf die dahinfliegenden Tage“, schreibt Bachmann einmal über ihren Alltag.

Fazit:

„Die Geträumten“ zelebriert mit minimalistischen inszenatorischen Mitteln und zwei großartigen Stimmen die zeitlos schöne Sprache von Ingeborg Bachmann und Paul Celan.

Helmut Hollerweger

„Die Geträumten“ ist im Rahmen eines „Filmclub Special“ am 14. Dezember im Das Kino zu sehen. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Regisseurin Ruth Beckermann. Ab 16. Dezember läuft der Film regulär in den Kinos an.

