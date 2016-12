Ach, du liebe Zeit!

Ende Oktober: Halloween und Winterzeit – ein Schrecken nach dem anderen. Denn während die Zeitumstellung eine Länger-schlafen-Happy-Hour für Kinderlose bedeutet, ist sie für alle Eltern ein Gruß aus Mordor.

Die meisten kleinen Kinder haben einen inneren Wecker, der läutet früh. Sehr früh. Das ist unter der Woche schon schlimm genug, aber hej, da müssen wir eh raus aus dem Bett und rein ins Chaos – Frühstück herrichten, „zieh dich an“ sagen, Jause herrichten, „du sollst dich anziehen“ sagen, Zähne putzen, „jetzt bist du immer noch nicht angezogen!“ sagen –, aber am Wochenende ist das noch viel schlimmer. Da patschen einem dann Kinderhände um eine Zeit ins Gesicht, um die man früher grade mal, berauscht von den Erlebnissen der Nacht, ins Bett geplumpst ist.

Und an diesem einen Spezialwochenende im Oktober zeigt ein Blick auf die Uhr, dass es nicht etwa sechs Uhr morgens ist, nahain, es ist erst fünf. FÜNF! In einem dieser Momente hab ich die Bedeutung des Worts Morgengrauen erstmals begriffen. Ist den Kindern aber alles schnurz, die raunzen mir im Sekundentakt „Mama, steh jetzt auf“, „Mama, ich will Apfelsaft“, „Mama, ich muss aufs Klooo“ ins Ohr, dabei würde ich, wenn ich könnte, wie ich wollte, bis tausend Uhr schlafen. Stattdessen beginnt ein weiterer Tag voller Action, und weil er so früh beginnt, ist da sehr viel Platz für Action. Soll heißen: Nicht nur, dass ich um eine nachtschlafene Zeit fremdbestimmt aufstehen muss, der Tag wird dadurch auch noch lang. Rapunzelhaarelang. Bürgermeistervortragslang. Silvesterstadllang!

Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn’s draußen richtig grauslich ist, kalt, neblig, verregnet und einfach bäh. Nix mit Ausflug oder Spielplatz, vielleicht eine Runde zum Austoben mit Gatschgewand und Gummistiefeln. So ein Tag zieht sich wie roher Strudelteig, eine Stunde hat gefühlte 728 Minuten, und wenn Einstein das erleben könnte, es würde seine Theorie relativieren. Nach dem Frühstück, dem Apfelsaft, dem Klogehen und meinen gescheiterten Versuchen, von den Kindern unbemerkt auf der Couch weiterzuschlafen, greife ich ins Spielezimmer, um die kleinen Energievampire zu beschäftigen.

Irgendwann haben wir dann schon sieben Bücher vorgelesen, vier Puzzles gebaut, Halligalli, Memory und Quips gespielt, das Plastilin ausgepackt, überall verteilt und wieder eingepackt, verschiedene Legobauwerke errichtet und das Playmobil-Piratenschiff bis ins Detail ausgerüstet – und es ist erst neun. Aber eigentlich, ja eigentlich wäre es immerhin schon zehn!

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin und betreibt den Literaturblog www.buecherwurmloch.at.