Und ewig lockt die Piste

Zum Skivergnügen gehört heute mehr als ein „gführiger Schnee“.

Interessiert sich die junge Garde noch fürs Skifahren? Diese Frage kostet Carina Pichler nur ein Schmunzeln. Die 24-jährige Pongauerin ist Dauergast auf den Pisten des Landes, in der Wintersaison 2015/16 scheiterte sie nur knapp an der 50er-Marke. „Ich war 49 Mal, dann haben sie zugesperrt.“ Woher sie das so genau weiß? „Ich werte meine Skitage via App genau aus. Die Saisonkarte speichert das Bewegungsprofil und wertet exakt aus: zurückgelegte Kilometer, Höhenmeter, Anzahl der Liftfahrten usw. „Das ist natürlich witzig, man vergleicht sich mit sich selbst, nach dem Motto: Das letzte Mal hast du noch drei Fahrten mehr geschafft.“

„Skitouren? Dafür fahre ich zu gern runter!“

Die nackten Zahlen sind durchaus imposant, 50 Kilometer an einem Tag gehen sich ohne ganz große Anstrengung aus, legt man es ehrgeizig an, sind auch 80 oder mehr drin. „Voriges Jahr habe ich Freunden in Kiel geschrieben, dass ich, über den Winter gesehen, die Wegstrecke zwischen den beiden Städten zurückgelegt habe. Da haben sie dann zu rechnen begonnen“, sagt Carina und lacht.

Ausfahrten in den Tiefschnee und in den Snowpark kombiniert sie mit klassischem Pistenskilauf. Der Trend zum Tourenskigehen ist an ihr vorübergegangen: „Dafür fahre ich viel zu gern runter.“ Im Freundeskreis seien es aber einige, die Alpin- gegen Tourenski eingetauscht haben. „Die schätzen vor allem die Ruhe, abseits der Piste.“ Und die Kosten? „Klar, es ist kein billiger Spaß. Aber wenn man viel fährt, dann lohnt es sich schon. Eine Thermenkarte ist auch nicht billig.“ Und in anderen Ländern müsse man noch weit mehr auslegen, wie sie aus Gesprächen weiß. „In den USA sind 85 Dollar aufwärts für eine Tageskarte ganz normal.“

Freilich hat Carina einen Vorteil gegenüber den meisten: Sie arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel in Salzburg, ihre Schicht beginnt oft erst am späten Nachmittag, vorher gehen sich einige Skistunden locker aus.

Die Vernetzung zwischen Skifahren und den digitalen Medien, wie sie auch Carina nutzt, ist für die Skigebiete längst unabdingbar. Christoph Eisinger, Managing Director von Ski amadé: „Das ist weit mehr als Schnickschnack. Wir haben in unserem WLAN-Netz über 25 Millionen Anwendersitzungen pro Saison – das sagt alles.“

Ein Wegbrechen der jungen Skifahrer sieht Eisinger nicht: „Wir haben dazu auch Zahlen, die verkauften Karten bei Kindern und Jugendlichen nehmen in den letzten Jahren sogar zu.“ Ab Erreichen des Erwachsenenalters gebe es zwar keine Auswertung nach Altersgruppen mehr, aber von einer dramatischen Entwicklung – die da und dort kolportiert wird – könne keine Rede sein.

Traditionelles Pistenfahren allein reicht nicht mehr

Von selbst gehe es freilich nicht, betont Eisinger. „Wir müssen einzigartige Bewegungserlebnisse bieten. Das traditionelle Pistenfahren allein ist nicht für alle Jungen so attraktiv.“ Im Verbund, dem fünf Skiregionen angehören, gebe es mittlerweile 20 Snowparks, auch das Thema Freeriden werde mehr und mehr besetzt. „Außerdem waren wir die Ersten, die eine gut funktionierende App und weit reichendes WLAN angeboten haben.“

Ein analoger Anziehungspunkt für Teenager und junge Erwachsene spielt auch eine nicht zu unterschätzende Rolle: das Après-Ski-Angebot. Carina trifft man hier übrigens eher selten. „Um die Zeit muss ich meistens arbeiten.“

Michael Minichberger