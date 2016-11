Schon Mozart ärgerte sich über den Schnürlregen

Salzburg und der Regen gehören einfach zusammen. Und das seit Jahrhunderten. Das zeigt das neue Buch des Salzburgers Peter Danner.

Wenn feine Regentropfen wie Perlen an einer Schnur vom Himmel rieseln – dann ist Schnürlregen in Salzburg. Dass der berühmt-berüchtigte Salzburger Niederschlag einen eigenen Namen bekam, hat Gründe. Das belegt der Salzburger Peter Danner in seinem neuen Buch „Salzburg im Regen“ (Edition Tandem, 19,80 Euro). Darin präsentiert der studierte Historiker und hauptberufliche Betriebsprüfer alte Briefe und Chroniken. Alle beziehen sich auf das Salzburger Nass. Das Buch zeigt dem Leser: Vor mir haben schon viele andere mit dem Regen gehadert, und das seit Jahrhunderten.

Der Kaiser blieb lieber in der Kutsche trocken

Einer davon war Kaiser Leopold I., bei dessen Staatsbesuch in Salzburg 1665 der Regen jeden einzelnen Tag das Programm durchkreuzte. Laut Hofchronik schüttete es schon beim feierlichen Einzug in die Stadt, zum Flanieren im Schlosspark Hellbrunn war es viel zu nass und nicht einmal der Abschied konnte im Freien stattfinden, sondern nur an der kaiserlichen Kutsche.

Schriftlich festgehalten hat seinen Regenärger auch Wolfgang Amadeus Mozart. Im Tagebuch seiner Schwester Nannerl vermerkt der Komponist zwischen 12. und 20. August 1780 die täglichen Regengüsse mit folgenden Worten: „jeden Tag geregnet“, „donnerwetter“, „ganzen tag geregnet“ und schließlich am 20. August: „das abscheulichste wetter. Nichts als gieß, gieß, gieß …“

Sogar auf der Landkarte Regen als Symbol

Noch grausiger empfand der Lyriker Nikolaus Lenau das hiesige Wetter. Im März 1844, bei einem seiner Aufenthalte in Salzburg, fiel der Schriftsteller gar vom Regen in die Traufe, wie er in einem Brief an eine Freundin klagte: „Nach Salzburg kam ich gestern früh um 5 Uhr unter beträchtlichen Regengüßen. … Im Hof des Zollgebäudes (wurde ich) in Holzschuhen durch Regen und Schmutz herumklappernd … über und über mit Koth bespritzt.“ Und kaum in die Kutsche gestiegen, habe ihn ein wahrer Unfall getroffen: Auf dem Dach der Kutsche hatte sich durch nächtlichen Regen eine Menge Wasser gesammelt. „Als ich den Kopf durchs Fenster streckte, platschte (es) mir in Strömen auf Nacken, Brust und Rücken, eisig kalt und höchst unangenehm.“

Wie sehr der Regen zum Markenzeichen von Salzburg geworden war, beweist eine humoristische Darstellung von Österreich-Ungarn aus dem Jahr 1904. Die Landkarte von F. G. Ilger und Fridolin Zothe zeigt klischeetypische Figuren in den einzelnen Kronländern. In Tirol etwa ist Nationalheld Andreas Hofer abgebildet. In Salzburg ist es ein Professor – unter einem Regenschirm.

Glockenspiel, Schnürlregen: Beides gehört zu Salzburg

Sogar das Phänomen, dass man an Regentagen auf Salzburgs Straßen nur sehr mühsam vorankommt, gab es schon früher. Peter Danner fand eine Aufzeichnung aus dem Kriegsjahr 1940 über die damaligen Verkehrsprobleme. Als eine Ursache wird genannt, dass die Salzburger bei Regen nicht zu Fuß an ihre Arbeitsstellen gingen, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel überfüllten. Danner: „Sie wollten ihre Schuhe schonen, weil man kriegsbedingt kaum mehr Schuhe bekommen hat.“

Auch seine katastrophale Seite zeigte der viele Regen in Salzburg im Lauf der Jahrhunderte. Bei Hochwassern wurden immer wieder die Salzachbrücken zwischen dem Pinzgau und Salzburg zerstört. Im Nonntal oder auch in Hallein erinnern noch Markierungen an die damaligen Hochwasserstände. „Die Katastrophen sind seit den Regulierungen zum Glück zurückgegangen“, sagt Peter Danner. Was bleibt, ist der Regenärger, da vorüberziehende Regenwolken wegen der vielen Berge in Salzburg sehr oft „hängen bleiben“. Und natürlich der Humor. Das zeigen Postkarten aus dem vorigen Jahrhundert. Ihre Bilderauswahl zeigt: Wie Glockenspiel und Salzburger Nockerl gehört der Regen zu Salzburg einfach dazu. Und beschert Salzburg alle paar Jahre den Rekordtitel „niederschlagsreichste Landeshauptstadt“.

Von Sabine Tschalyj

Foto: SN/Ratzer