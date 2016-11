Besinnliche Musik aus ungewohnter Richtung

Vor ziemlich genau 25 Jahren, am 24. November 1991, verstarb der legendärste Schnauzer der Rockgeschichte – Queen-Frontman Freddie Mercury.

Verabschiedet wurde er mit einem der schönsten Songs der an großen Melodien ohnehin nicht armen Bandgeschichte: „These Are the Days of Our Lives“, ein stiller, sentimentaler Rückblick auf die „gute alte Zeit“, die Jugend, auf Höhen und Tiefen eines erfüllten Lebens, aber auch ein Appell, eben nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern die Gegenwart zu genießen.

Schon zu Lebzeiten war der charismatische Sänger, Songschreiber und (was gern übersehen wird) außergewöhnlich gute Pianist zur Rocklegende stilisiert worden (und mit einigem Respektabstand auch seine Bandkollegen) – sicher nicht zu Unrecht: unzählige Nummer-eins-Hits, Abermillionen an verkauften Platten, weltweite Touren und „Gassenhauer“, all das spricht eine deutliche Sprache. Andererseits störten sich auch unzählige Kritiker an Bombast und Extravaganz der Band und ihrer Musik – Elemente, die vor allem Mercury bis ins Letzte verkörperte.

Ungeachtet dieses Meinungsspektrums ist „Days of Our Lives“ aber auf jeden Fall ein perfekter Soundtrack für ruhige Herbst- und Winterabende: Man kann mit einem Lächeln auf das ablaufende Jahr zurückblicken oder vielleicht sogar noch etwas weiter zurück, auf die „old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know?“.

Matthias Petry