Wussten Sie…? 5 Geheimnisse vom Christkindlmarkt

Lieben zu lernen vergleicht Clemens Sedmak mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Beides erfordert Demut, Ausdauer und Geduld. Wer mit vielen Menschen umgeht, muss vielsprachig sein, „polyglott in der Liebe“, sagt der in Salzburg und den USA lebende Philosoph. Und er schreibt Briefe: an Nächste, an Meisterinnen und Meister, schwierige Briefe und kurze Briefe.