So tickt die Generation Youtube

Sie werden umschwärmt, sind aber ganz normal. Youtuber sind die neuen Idole der Jugend.

Gekreische, Hunderte Smartphones in der Luft. Es herrscht Gedränge unter den jungen Mädchen, später muss sogar die Polizei einschreiten. Die meisten warten schon seit zwei Stunden. Aber nicht auf einen Popstar oder einen Schauspieler. Sie alle sind in Wien, um ein Selfie mit Bianca Heinicke, besser bekannt als „Bibi“, zu erhaschen. Bibi ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Youtube-Stars. In ihren Videos aus dem Kinderzimmer gibt sie Schminktipps, Lebensratschläge und tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Wen das interessiert? Immerhin über 3,8 Millionen Jugendliche.

So viele Abonnenten hat Bibi auf Youtube, dem beliebtesten Videoportal weit und breit. 94 Prozent aller 12- bis 19-Jährigen nutzen die Google-Tochter, die Hälfte davon täglich. Das sagen die Zahlen der deutschen JIM-Studie (Jugend – Information – Medien).

„Ich mag schöne Sachen. Das ist mein Hobby“

Die Genres auf Youtube reichen von Musik über Comedy, Computerspiele bis hin zu den beliebten „Beauty“-Portalen. Hinter der Kamera sitzen keine geschulten Moderatoren, keine Schauspieler und keine Make-up-Artists. Das Programm machen ganz normale junge Menschen. Sie sind Stars zum Angreifen. Das Geheimrezept der Youtube-Stars lautet also Authentizität. Das glaubt auch Leonie Schindlmeier. Die junge Salzburgerin ist als Youtuberin aktiv und gibt ihren Abonnentinnen Schminktipps, berichtet von ihren Shoppingtouren und nimmt ihre Fans virtuell auf Städtetrips mit. Dass sie damit innerhalb der ersten zwei Monate über 2000 Abonnenten erreicht, hätte sie selbst nicht erwartet: „Ich bin total überrascht, wie viele Leute sich das ansehen“, erzählt sie im SF-Gespräch.

Mit ihren 22 Jahren gehört Leonie eigentlich nicht mehr zur typischen „Generation Youtube“. Die Idee dazu kam von ihrer kleinen Schwester: „Die hat immer so gerne zugesehen, wenn ich mich geschminkt habe. Dann hat sie gemeint, ich soll doch einen Youtube-Kanal starten.“

Für Leonie war das ein leichtes Spiel. Schon länger lädt sie regelmäßig Selfies auf Instagram hoch. Auch dort hat sie Tausende Fans. „Ich mag schöne Sachen. Das ist mein Hobby“, sagt sie. Ein Video pro Woche veröffentlicht die Studentin nun auf ihrem Youtube-Kanal „Leonie Sarah“. Dafür investiert sie jedes Mal rund acht Stunden – denn der professionelle Eindruck und die gute Aufnahmequalität gehören im hart umkämpften Youtube-Wettbewerb dazu.

„Wenn ich von meinem ersten Mal erzählen würde, gäbe es sicher mehr Klicks“

Bevor Leonie ihren Kanal veröffentlichte, hat sie lange überlegt, ob sie das wirklich tun soll. „Man muss schon sehr viel von sich preisgeben“, erzählt sie. Weiter als jetzt will sie aber nicht gehen: „Die Schmink- und Modetipps reichen. Ich will nicht noch tiefer in mein Privatleben gehen.“ Damit grenzt sie sich deutlich von den großen Youtube-Stars wie Bibi ab. Denen gehe es hauptsächlich um die Anzahl der Klicks. Darauf ist Leonie nicht aus: „Wenn ich von meinem ersten Mal erzählen würde, dann gäbe es sicher mehr Klicks. Das will ich aber nicht.“

Die Klickraten der großen Youtube-Stars sichern ihnen vor allem das Einkommen. Denn das Börserlgeld kommt nicht zu knapp. Die Methoden sind allerdings umstritten. Produktplatzierungen gehören zum Repertoire eines jeden professionellen Internetstars. Hinter ihnen stehen spezielle Management-Firmen, die das Geschäftliche regeln und von den neuen, jungen Werbeträgern Profite schöpfen.

Leonie Schindlmeier verdient derzeit noch so gut wie nichts mit ihrem Youtube-Kanal. Ein paar Cent bekomme sie dafür, dass vor ihren Videos Werbespots laufen. Anfragen von großen Firmen für „Kooperationen“ hat sie aber schon viele bekommen. „Es war jedoch noch nichts dabei, das mich auch persönlich überzeugt hat“, erklärt sie.

Was macht Youtube nun so beliebt? Die drei Salzburger Jugendlichen Niki, Sabine und Sebastian trafen sich mit dem SF zum Gespräch. Für sie punktet Youtube vor allem wegen der flexiblen Nutzung – Stichwort: „on demand“. „Auf Youtube muss ich mich nicht nach einem Programm richten, sondern kann dann schauen, wann es mir passt“, sagt Sebastian.

Junge Salzburger sind vom Fernsehen enttäuscht

Den Fernseher nutzen die drei nur mehr gelegentlich, zum Beispiel zum „Tatort“-Schauen mit den Eltern. Die Interaktivität auf Youtube spiele eine große Rolle, meint Niki: „Ich kann sofort auf das, was ich sehe, reagieren, zum Beispiel mit einem Like oder Kommentar.“ Alles glauben dürfe man aber nicht: „Ich hinterfrage die Videos schon kritisch. Bei den Jüngeren ist das gefährlicher“, sagt der 16-Jährige. „Die 12-Jährigen himmeln ihre Youtube-Stars so stark an, dass sie den ganzen Tag von nichts anderem mehr sprechen. Das bestimmt quasi ihr Leben.“ Auf Youtube verzichten wollen die drei dennoch nicht: „Im Fernsehen läuft einfach nichts, das mich interessiert“, fasst Sabine zusammen.

Von Katharina Maier

Fotos: Marco Riebler

Interview: „Wir sollten die Jungen nicht unterschätzen“

Ingrid Paus-Hasebrink, Professorin für Kommunikationswissenschaft, erforscht seit Jahren die Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen.

Warum ist Youtube bei den Jungen so beliebt?

Paus-Hasebrink: Jugendliche wollen Kontakte aufbauen und pflegen. Dieses Beziehungsmanagement steht im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten im Social Web. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist das Identitätsmanagement. Dazu bietet Youtube Möglichkeiten an.

Dabei spielt wohl Selbstdarstellung eine wichtige Rolle.

Junge Menschen müssen wissen, wer und wie sie sind. Sie testen, wo sie hinwollen und wie sie dabei von anderen wahrgenommen werden. Das ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der Jugend.

Haben es die klassischen Medien schon verpasst, die Jungen zu erreichen?

Jugendliche kombinieren gern mehrere Medien und schätzen den flexiblen und mobilen Einstieg in die neuen Medien. Man sollte Jugendliche aber auch nicht unterschätzen: Für die Mehrheit der 12- bis 19-Jährigen ist die Zeitung das vertrauenswürdigste Medium.

Sollte das lineare Fernsehen interaktiver werden?

Gerade junge Menschen wollen teilhaben. In Isolation lässt es sich nicht leben. Aber man sollte nicht vergessen: Nach wie vor wird ferngesehen, etwa über Mediatheken oder Livestream. Denken Sie an die vielen jungen Leute, die den „Tatort“ schauen und ihn per Twitter kommentieren. Interaktive Fernsehangebote haben die Chance, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen – nämlich dann, wenn sie sich auf deren Bedürfnisse und Erwartungen einlassen.