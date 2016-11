Es ist zum Heulen

Als ich ein Kind war, hat die Mama meiner Nachbarsfreundin oft geweint, und ich hab gelacht. Ich hab sie ausgelacht. Sie war ständig zu Tränen gerührt.

Wenn man ihr zum Geburtstag gratuliert hat, zum Beispiel. Bei der Merci-Werbung. Und am Ende eines kitschigen SAT1-Films, wenn der eine die andere grad noch am Flughafen erwischt. Meine Freundin und ich haben uns über die weinende Mama lustig gemacht.

Ich konnte mir nicht vorstellen, so nah am Wasser gebaut zu sein.

But life’s a bitch, und viele Jahre später hab ich die verdiente Karmawatschn bekommen: In der ersten Schwangerschaft hat mir der Hormoncocktail das Hirn ausgerenkt, anders kann ich mir das nicht erklären, denn seither ist mein freier Wille nicht mehr mit meinen Tränendrüsen verbunden. Und ich weiß, dass es vielen anderen Frauen auch so geht. Das fing harmlos an, mit den Nachrichten im Radio, es wurde über ein ertrunkenes Kind berichtet, und ich hab geweint. Holla, dachte ich da noch, wahrscheinlich, weil’s um ein Kind geht und ich auch eins krieg. Weit gefehlt! Das Fallwickl’sche Tränendrüsenfieber hat sich rasend schnell ausgebreitet, heute bin ich Expertin in körpereigener Salzwasserproduktion, und Heulsusi ist mein zweiter Vorname.

Mir fallen mit einer Geschwindigkeit Tropfen aus den Augen, ein Kolibri auf Speed ist ein Lercherlschas dagegen. Jemand schreibt mir, dass sein Papa gestorben ist – zack. Ich seh auf Facebook ein Kurzvideo über zwei im Krieg getrennte Schwestern, die sich nach siebzig Jahren wiederfinden – zack. Und der Edeka-Weihnachtsspot letztes Jahr, kennen Sie den, wo ein Opa seinen eigenen Tod inszeniert, damit Kinder und Enkel ihn mal besuchen kommen? Zack, zack, zack! Sobald ich jemanden weinen sehe, erlebe ich einen Spiegelneuronen-Supergau, mir steigen sofort ebenfalls Tränen in die Augen. Mit Traurigkeit oder dem echten Bedürfnis, zu weinen, hat das nichts zu tun, es ist ein Gefühl der Empathie, des Mitleidens, das ich nicht steuern kann. Für mich, die immer cool und superbitchy daherkommt, wär das eigentlich sehr peinlich, aber ich kann gut über mich selbst lachen.

Außerdem: Wer austeilt, muss auch einstecken können, und da ich jahrelang jemanden aus diesem Grund ausgelacht habe, muss ich das jetzt aushalten. Ich steh auf einmal am anderen Ufer, bei den rührseligen alten Tantchen, und hej, Ladies – wir müssen zusammenhalten! Rührselig ist das neue cool. Deswegen, liebe Elli-Mama, wenn du das hier liest: In unseren Bauten ganz nah am Wasser sind wir jetzt wieder Nachbarn.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at