Allein unter Frauen…

Ich bin übersiedelt. Wer schon einmal übersiedelt ist, weiß, dass ein solches Unterfangen nachhaltige, mitunter auch unvorhergesehene Auswirkungen hat.

Nun bin ich zwar nicht im herkömmlichen, also häuslichen Sinne übersiedelt, sondern nur innerhalb der heiligen Hallen des Pressezentrums. Und trotzdem, der Wechsel vom kleinen Zwei-Personen-Büro ins knapp 15 Meter entfernte Großraumbüro verursachte einen kleinen Kulturschock: Frauen, so weit das Auge reicht.

Wer noch daran zweifelt, dass der Journalismus beziehungsweise dessen Zukunft weiblich ist, sollte einen Blick in besagtes Büro werfen. Fünf Frauen, und dazu meine Wenigkeit (entschuldige, Teilzeit-Kollege Harald Saller: Dich verschweige ich hier einfach mal – im Fußball würde man sagen „zu kurz eingesetzt“).

Natürlich, es gibt Schlimmeres. Sogar viel Schlimmeres. Und ich bin ja auch ganz furchtbar gern in diesem Großraumbüro (gerade noch mal die Kurve gekratzt). Nur: Auf engstem Raum mit so vielen weiblichen Wesen bekommt man zwangsläufig Dinge mit, die einfach nicht für männliche Ohren bestimmt sind.

Zitat einer Kollegin gefällig? „Wer bitte hat im Besprechungsraum eine BH-Einlage verloren? Oh, die ist ja von mir.“ Ich freue mich natürlich für jeden, der etwas verliert und es wiederfindet. Allerdings hätte ich mich auch ohne dieses Wissen nicht ausgeschlossen gefühlt.

„BH-Einlagen, Blasenentzündung – manches ist einfach nicht für männliche Ohren bestimmt.“

Ein nicht weniger schönes Beispiel aus meinem Anekdotenschatz ist eine zufällig aufgeschnappte Konversation im Zuge der Recherchen zu einem Carsharing-Artikel: „Mansharing wäre auch mal eine Geschichte wert! So könnte man sich den Ärger aufteilen.“ Mein Kommentar aus dem Abseits (ich bin versteckt hinter einer raumdominierenden Riesenpalme), wonach derartige Seitenhiebe knapp am Mobbing vorbeischrammten, wurde geflissentlich ignoriert. Als Retourkutsche hielt sich allerdings mein Mitleid bei der jüngsten Blasenentzündung der Kollegin, die meinen Ohren natürlich ebenfalls nicht verborgen blieb, in Grenzen.

Erst kürzlich hatten es den Damen im Großraumbüro die Anemonenfische angetan. Ist es bei den Tierchen laut Wikipedia doch so, dass das dominierende, größte Tier in der Gruppe immer das einzige Weibchen ist. Stirbt das Weibchen, wandelt sich das stärkste Männchen innerhalb einer Woche in ein Weibchen um. Ich habe die Aufregung nicht verstanden: Das Weibchen als dominierende Lebensform – wo ist da der Unterschied zum Menschen?

Thomas Strübler