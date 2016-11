Der Mythos von den „weißen Weihnachten“

Auf den Weihnachtskarten machen dick verschneite Landschaften Lust auf Winter. Mit jedem weiteren Türchen auf dem Adventkalender wird die Frage nach klischeehaften weißen Weihnachten brennender. Bei den Wetterdiensten hat man naturgemäß keine große Freude mit Prognosen, die über den seriösen Zeitraum von etwa fünf Tagen hinausgehen.

Man behilft sich dann gern mit groben Trends – und wenn selbst die zu unsicher sind, müssen eben Klimastatistiken der letzten Jahrzehnte herhalten. Und die sind für Freunde weißer Weihnachten eher ernüchternd: In tiefen Lagen hat sich die Chance auf weiße Weihnachten in den letzten Jahrzehnten halbiert.

Grund dafür ist nicht nur die Klimaerwärmung, sondern auch die vielen kalten Winter der 1960er-Jahre. Von 1961 bis 1965 war das Land Salzburg zu Weihnachten fast jedes Jahr flächendeckend weiß, der Heilige Abend des Jahres 1962 bescherte selbst der Landeshauptstadt eine 40 cm dicke Schneedecke. Für die letzten rund 30 Jahre gilt aber: Weiße Weihnachten sind relativ selten. Statistisch gesehen gibt es in der Stadt Salzburg nur jedes dritte Jahr am 24. Dezember eine geschlossene Schneedecke. Mit steigender Seehöhe steigt die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Winterlandschaft aber deutlich an, vor allem in den engen Tauerntälern liegt sie deutlich über 50 Prozent.

Und wie schaut’s heuer aus? Über einen weißen oder grünen Advent entscheidet der Weg, den die polare Kaltluft auf ihren Vorstößen nach Süden nimmt: Kommt sie direkt über Nord- oder Osteuropa zu uns, erleben wir klassisches Winterwetter mit Schneefall bis in die Täler. Gerne nimmt die Frostluft aber einen Umweg und bricht über dem Atlantik nach Süden aus – der Alpenraum bekommt dann im Gegenzug eine föhnig-milde Südwestströmung ab.

Im Moment ist noch alles offen, die Vorhersagemodelle tischen uns jeden Tag eine andere Variante auf …

Das Wetter…

… in dieser Woche: Nach einigen kalten Tagen wird es ab der Wochenmitte etwas milder und zum Wochenende hin auch nasser und windiger.

… in dieser Woche vor 11 Jahren: Plötzlich auftretendes Glatteis sorgt im Raum Hallein für schwere Verkehrsunfälle.

… in dieser Woche vor 43 Jahren: Eine Kältewelle mit –27 Grad in der Stadt Salzburg sorgt für Autopannen und andere technische Gebrechen.

Aktivitätstipp: Die trockenen und kalten Tage laden zu einem Besuch der Christkindlmärkte ein, außerdem wird es Zeit für die Weihnachtseinkäufe.