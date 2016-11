Good Job: Sechs Dinge, die Salzburger Politiker gut machen

Ohne Zweifel – in Salzburg ist in den vergangenen Jahren einiges aus dem Ruder gelaufen. An der Spitze: der Finanzskandal, der vor Augen führte, wie schwerwiegend es ist, wenn Politiker in wesentlichen Dingen versagen. Aktuell bedrängt die Verkehrsmisere die Politik, endlich Maßnahmen zu setzen. Öffentlich über das Fehlerhafte zu reden ist Teil der Demokratie. Dass Politiker auch Gutes vollbringen, geht dabei meist unter. An dieser Stelle wollen wir genau das darstellen.

Die Stadt investiert: Heinz Schaden hat 151 Millionen Euro angespart

Die Stadt Salzburg hat 151 Millionen Euro auf der hohen Kante (zweiter Platz hinter Bregenz). Die Schuldenlast wurde seit 2008 von 201 Millionen Euro auf heuer 106 Millionen Euro fast halbiert, so die Transparenz-Datenbank der Stadt. Das ist das Verdienst von Bürgermeister Heinz Schaden.

Andere Landeshauptstädte sind wegen riskanter Finanzgeschäfte und steigender Sozialausgaben hoch verschuldet: Pro Kopf sind es in Linz 3546 Euro (Swap-Affäre), in Wien 2624 Euro (Fremdwährungskredit), so die Zeitung „Die Presse“ 2013. In der Stadt Salzburg sind es aktuell 727 Euro.

Als Schaden 1999 Finanzreferent wurde, habe die Stadt „gekracht wie eine Kaisersemmel“, weiß Johannes Greifeneder, Leiter des Pressebüros. Schaden reduzierte den üppigen Personalstand im Magistrat (3200 Mitarbeiter) durch Pensionierungen und Aufnahmestopp. Den Entfall der Getränkesteuer ersetzten bald die übrigen, ständig steigenden Steuereinnahmen (Kommunalabgabe, Finanzausgleich).

Aber die Bürger erhalten einiges von ihrem Geld zurück: Ab 2017 investiert die Stadt die Rekordsumme von 85 Millionen Euro in Bauvorhaben, darunter das neue Hallenbad, die Neugestaltung des Residenzplatzes, der Bildungscampus Gnigl.

Seniorenhäuser: Anja Hagenauer macht die Altenheime menschlicher

Die rote Sozialressortchefin Anja Hagenauer hat 70 Millionen Euro zur Verfügung, um die fünf Altenheime der Stadt humaner zu machen. „Wir wollen weg von dem Habitus einer Anstalt mit langen Gängen und Türen links und rechts“, erklärt Hagenauers Sprecher Patrick Pfeifenberger. Die Häuser erhalten einen offenen Wohnbereich mit Küche. Man kann eigenes Mobiliar in das Zimmer mitnehmen und wird bei einer Verschlechterung des Zustands nicht mehr in den Pflegetrakt „weggesperrt“. Die Seniorenhäuser kosten jährlich 31,3 Millionen Euro.

Hund hört zu: Kinder verlieren in der Stadtbibliothek die Scheu

Die Stadtbibliothek war bei den Salzburgern immer schon beliebt. Seit ihrer Übersiedlung an den neuen, modernen Standort in Lehen ist sie es noch mehr. 315.000 Besucher und Besucherinnen entlehnen jährlich 1,1 Millionen Bücher und Medien.

Seit einiger Zeit gibt es im Bücherreich eine ganz besondere Veranstaltung: Kinder mit Migrationshintergrund lesen dort einem speziell ausgebildeten Hund vor. Es sind Volksschüler, die große Scheu haben, in der Klasse laut vorzulesen. „Der Rettungshund, der nur ruhig daliegt und nichts korrigiert, entspannt die Kinder so, dass sie die Hemmung verlieren“, erklärt Hundetrainer Alois Russegger aus Pfarrwerfen. Anja Hagenauer hat die Aktion ermöglicht.

Schüler im Blick: Haslauer kümmert sich um Bildungsaussteiger

Landeshauptmann Wilfried Haslauer baut die Nachmittagsbetreuung für Schüler im laufenden Schuljahr um zehn Prozent aus. Für Haslauer, Vater mehrerer Kinder, ist dies „ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Den „jungen Menschen müssten die besten Chancen für eine erfolgreiche Zukunft“ geboten werden.

Rund 5200 Kinder an 106 Pflichtschulen bleiben nach dem Unterricht in der Schule, um zu essen und Hausaufgaben zu machen. In den städtischen Volksschulen kostet die Nachmittagsbetreuung mitsamt Essen lediglich rund 130 Euro, die bei Bedarf auch noch gestützt werden.

Haslauer greift zudem ein Thema an, das vor ihm niemand auch nur anzusprechen wagte. Eine Langzeitstudie des Landes brachte zutage, dass 15 Prozent der türkischstämmigen Kinder die Schule abbrechen und keine Ausbildung machen. „Alarmierend“ nennt das Haslauer. Das Land schickt nun Sozialarbeiter und muttersprachliche Vertrauenspersonen in die türkischen Familien. Das Projekt läuft vorerst in der starken türkischen Community rund um Bischofshofen, soll aber ausgeweitet werden.

Wohnungen: Unter Padutsch entstanden 16.900 neue Wohnungen

Bei Johann Padutsch denken die meisten an Verkehr. Dass in der Amtszeit des Salzburger Planungsressortchefs von 1992 bis 2014 auch 16.900 geförderte Miet- und Eigentumswohnungen errichtet wurden, wissen die wenigsten. Warum die vielen neuen Wohnungen trotzdem nicht reichen? Weil die Bevölkerung der Stadt durch Zuzug wächst und es immer mehr Einpersonenhaushalte gibt. Auf den Unipark und die Wohn- und Arbeitssiedlung Lehen Mitte ist Padutsch ebenfalls stolz. Positive Reaktionen bekam er auch für die Renaturierung der Glan und die neue Schanigarten-Zone an der Linzer Gasse. „Das sind Erholungszonen in der Stadt, da kriegt man relativ viel von den Leuten zurück.“

Als Verkehrspolitiker brauchte der Bürgerliste-Mann stets einen breiten Rücken. Eine der umstrittensten Busspuren – jene an der Imbergstraße – setzte er übrigens mit Bürgermeister Josef Dechant und der „damals recht fortschrittlichen ÖVP“ um, so Padutsch.

365-Euro-Ticket: Hans Mayr hat die günstige Jahreskarte durchgesetzt

Verkehrslandesrat Hans Mayr setzte das 365-Euro-Jahresticket für die Stadtzone durch. Das Ticket kostete davor 525 Euro. Mayr: „Das war sehr schwierig. ÖBB, Albus und Salzburg AG wollten das abgegolten haben.“ Stadt und Land zahlen nun eine Million Euro. 6850 Karten wurden verkauft. Die Verteuerung, die viel Ärger auslöste, wird nun wieder zurückgenommen.

Von Sonja Wenger