So erlernen Sie die Sprache der Liebe

Lieben zu lernen vergleicht Clemens Sedmak mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Beides erfordert Demut, Ausdauer und Geduld. Wer mit vielen Menschen umgeht, muss vielsprachig sein, „polyglott in der Liebe“, sagt der in Salzburg und den USA lebende Philosoph. Und er schreibt Briefe: an Nächste, an Meisterinnen und Meister, schwierige Briefe und kurze Briefe.

Einen Menschen zu lieben heißt …

… einen Schirm mit ihm teilen

Im Japanischen gibt es ein schönes Bild für die Liebe zwischen zwei Menschen – sich unter einem Schirm zu finden. Es geht auf eine Zeit zurück, in der Mann und Frau einander in der Öffentlichkeit nicht nahe sein konnten. Eine der wenigen Gelegenheiten, ein wenig Körperkontakt zu haben, war das Zusammenrücken unter einem Schirm. Die Symbolik: Liebe schützt, hält Regen ab und lässt Leute zusammenkommen. (Im Brief an Ehefrau Maria)

… sich an seiner Freude freuen

Sedmak erzählt im Brief an seinen Sohn Gabriel von einem gemeinsamen Besuch eines Justin-Bieber-Konzerts in Chicago und sagt, sein Sohn bringe ihn an Orte, die er ohne ihn nicht aufsuchen würde. Er freut sich dann an der Freude des anderen. Im Hebräischen gibt es sogar ein Wort dafür: „firgun“, verwandt mit unserem Wort „vergönnen“.

… ihm Takt und Schutz gewähren

„Danke, dass du nicht dein Bestes gibst“, schreibt der Autor an seinen Sohn Jonathan. Bei Memory-Spielen, die der Kleine immer gewinnt und mitunter ein Auge zudrückt, damit es anders ausgeht. Umgekehrt läuft der Vater beim Fußballspielen nicht ganz so schnell, wie er könnte, und spielt nicht mit dem, was ein Fußballer seinerzeit als „internationale Härte“ bezeichnet hat.

… sich um das Gemeinwohl sorgen

Den Menschen in seiner Einzigartigkeit zu sehen ist ein Zeichen von Menschlichkeit, im Gegensatz zur „Menschenblindheit“. Wenn jemand an einer Mautstelle die Maut entrichtet, ohne auch nur Blickkontakt mit der Person im Mauthäuschen zu suchen, so ist das gelebte Menschenblindheit. Eine Bürokratie, die mit Formularen und Zahlen arbeitet (schreibt Sedmak im Brief an das Finanzamt), läuft Gefahr, menschenblind zu agieren. Dabei ist die Grundlage des Steuerzahlens und der Steuermoral doch das Vertrauen: wenn keine Willkür waltet und Verständnis für die Unschärfen des Steueralltags da ist. Insofern kann man Steuerzahlen als Ausdruck der Sorge um das Gemeinwohl sehen, als Ausdruck des Bemühens, zum Gemeinwohl beizutragen. Als Ausdruck der Sorge ist Steuerzahlen eine Form der Liebe.

… Zeit mit diesem Menschen verbringen

Liebe erweist sich dann als Fähigkeit, Disziplin und Bereitschaft, einem Menschen Zeit zu widmen. Die Liebe kalkuliert die Minuten nicht. Jemandem zu sagen „Ich habe keine Zeit“ ist eine Art zu sagen: „Ich will deine Nähe nicht.“ Wer zuhört und bleibt (in den Briefen an Pfarrer Jakob und Momo), gibt indessen das Gefühl: „Es ist genug Zeit da. Reichlich.“ „Ich habe Zeit für dich.“ Das stärkt dann auch die Liebe.

… jemandem Räume für je Eigenes öffnen

Im Brief an Lehrer Hans beschreibt Sedmak die Merkmale eines guten Lehrers: Das ist ein Mensch, der das Talent der ihm anvertrauten Menschen fördern will. Er sagt eher weniger als mehr, wiegt seine Worte ab, beobachtet genau und hört sorgfältig zu: vielleicht auch zuhören, um zuzugehören, um die Erfahrung von Zugehörigkeit zu geben.

… mit ihm teilen

Teilen bedeutet persönlichen Verzicht, persönliches Opfer. Liebe ist eine Gemeinschaftssache, heißt es im Brief an die sozial engagierte Journalistin Dorothy Day. Lieben bedeutet also Verantwortung übernehmen für die am Rand Stehenden. Türen öffnen, ein Feuer machen, ein Mahl bereiten, an einer Demo teilnehmen: Liebe ist weniger ein feierliches Wort als eine handlungsanleitende Grundeinstellung.

… ihn gut nicht verstehen können

Im Brief an einen Feind denkt Sedmak über einen Umgang mit Menschen nach, die einem nicht wohlgesinnt sind. Auch ihnen will er Gutes zutragen. Ganz nach dem Motto: Ich verstehe Sie nicht, aber auf die gute Weise. Auf eine Weise, die Sie leben lässt und die mich leben lässt und die uns als Getrennte leben lässt.

… ihn ernst nehmen

Wie reagiert man auf einen schlechten Zahnarzt? Nicht im Modus der Erbostheit oder indem man ihn vor Gericht schleppt. Sedmak schlägt vor, ihn um ein ruhiges Gespräch zu ersuchen, mit dem Ziel, beide Parteien auf ihrem Weg zur Integrität weiterzubringen. Aufrichtigkeit ist ein Zeichen von Liebe. Einen Menschen zu lieben heißt ihn ernst nehmen – was auch bedeutet, zum Thema zu machen, was ein ernsthaftes Problem darstellt.

Aus: C. Sedmak: „Ans Herz gelegt. Die vielen Sprachen der Liebe.“ (Tyrolia, 11,99 Euro)

Die Menschen zu lieben lässt sich erlernen.

Sprachfehler in der Sprache der Liebe, also Lieblosigkeiten, lassen sich beheben, wenn man daran arbeitet.

Vorschläge für tägliche Übungen:

– Einüben in behutsame Sprache

– Ein sorgsam ausgesuchtes Überraschungsgeschenk machen

– Jemanden um Verzeihung bitten

– Ein Liebesgedicht schreiben

– Langsam leben, denn die Liebe braucht Zeit

– In der Mitte des Tages zehn Minuten schweigen

– Jeden Tag einen kurzen, freundlichen Brief schreiben

Sigrid Scharf stellte die Beispiele zusammen.