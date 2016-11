Sein Kampf hat sich ausgezahlt

Es dauerte zehn Jahre, bis der Arzt hier als Arzt arbeiten durfte. Trotz allem: Er ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration.

Mittlerweile fühlt er sich hier zu Hause. Salzburg ist seine zweite Heimat. Als Akram Kohnaward 1996 ankam, haben ihn die Salzburger gut empfangen.

„Alle waren nett. Die Gesprächsthemen leicht“, sagt der Mediziner.

Das hat sich vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingskrise verändert. Auch Akademiker diskutieren heute – oft negativ. „Da fallen Sätze, bei denen ich mich unwohl fühle. Und in der Nacht habe ich Angst, allein durch die Stadt zu gehen“, sagt der Salzburger mit afghanischen Wurzeln.

Das ist schade, denn an sich ist er ein Musterbeispiel für gelungene Integration.

Kohnaward arbeitet als Anästhesie-Assistenzarzt im Uniklinikum Salzburg. Im April schließt er seine Facharztausbildung ab.

Sein erstes Wörterbuch kaufte er am Hauptbahnhof

Ursprünglich stammt der Mann aus Kabul. Er hatte in der ehemaligen Sowjetunion Medizin studiert. Kaum zurück in Afghanistan, eroberten die Taliban die Hauptstadt und Kohnaward wanderte ins Gefängnis: Er galt als Kommunist und seine Frau hatte die „falsche“ Religion. Dass er freikam, ist nur dem Geld seines Vaters geschuldet. Dem damals 26-Jährigen war klar: Er musste das Land verlassen. Zuerst landete er in Traiskirchen, dann in Salzburg.

Hier begann die klassische „Flüchtlingskarriere“: Wohnen auf engstem Raum, kaum Geld in der Tasche, zu viel Zeit und zu viel Unsicherheit. Fünf Jahre lang wartete er auf den Asylbescheid – verfügte einzig über eine jeweils nur drei Monate gültige Asylkarte.

„Beim Warten kommt man leicht auf schlechte Gedanken“

Ein Mitbewohner aus Algier schenkte ihm ein altes Kursbuch und mit dem wenigen Taschengeld der Caritas kaufte er sich am Hauptbahnhof sein erstes Wörterbuch. Immer wieder habe er um unbezahlte Arbeit gefragt, aber nicht einmal beim Roten Kreuz war er erfolgreich. Dieses Nichts-tun-Dürfen war schlimm. „Man kommt da leicht auf schlechte Gedanken“, sagt er und wünscht sich auch für die heutigen Flüchtlinge Jobmöglichkeiten – egal wo und wie.

Beruflich ging es mit ihm bergauf, als er die Nostrifikation machen durfte, also sein Studium anrechnen lassen konnte. Dafür musste er an der Universität Prüfungen meistern. Voraussetzung war der Asylbescheid. Dieser fiel zunächst negativ aus. Kohnaward berief, fuhr zwei Mal zu Einvernahmen nach Wien und erhielt endlich die Erlaubnis zu bleiben. Er holte seine Familie nach. 2004 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft und wurde gleich für sechs Monate zum Bundesheer berufen.

Seine Kinder studieren, die Frau arbeitet im Schnellrestaurant

Wieder verstrich Zeit. Erst Anfang 2008 konnte der Afghane seine Turnusausbildung am Krankenhaus Hallein beginnen – zehn Jahre waren da seit Abschluss seines Medizinstudiums vergangen. „Der Arbeitgeber war skeptisch, aber es hat mir geholfen, dass ich zuvor im Spital gedolmetscht habe“, erzählt Kohnaward heute in exzellentem Deutsch. Seit 2011 ist er Allgemeinmediziner und gerade dabei, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin zu werden.

Privat lebt der 44-Jährige mit seiner Frau und den drei Kindern im Stadtteil Lehen. Seine Frau arbeitet in einem Schnellrestaurant. Der Sohn (24) studiert Mechatronik in Innsbruck, die Tochter (22) absolviert das letzte Jahr an der Pädagogischen Hochschule. In Salzburg hat die Familie dann noch einen Nachzügler bekommen – der hat soeben seine Schullaufbahn begonnen.

Kohnawards Geschwister leben nach wie vor in Afghanistan. Er selbst war noch zwei Mal dort. „Ich habe bemerkt, dass ich keiner von ihnen mehr bin.“

von Sigrid Scharf