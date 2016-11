Ich, Daniel Blake: Der Kampf gegen die Bürokratie

Handlung:

Der 59-jährige Daniel Blake hat zeit seines Lebens als Zimmermann gearbeitet. Nach einem Herzinfarkt ist der Witwer arbeitsunfähig und hätte daher Anspruch auf Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Doch weil er von einer inkompetenten Gesundheitsfachkraft für arbeitstauglich befunden wird, verweigert ihm der Staat finanzielle Unterstützung. Der aufrechte Blake will diese Ungerechtigkeit nicht hinnehmen. Doch schnell gerät er in den Strudel einer unmenschlich agierenden Bürokratie, die ihn mit Formularen und Paragrafen zu schikanieren versucht. Mit Katie, einer jungen, mittellosen, alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, bildet er in der Folge eine Schicksalsgemeinschaft. Gemeinsam stemmen sie sich gegen den Verlust ihrer Würde. „Wenn man nämlich seine Selbstachtung verliert“, so Blake, „ist man erledigt.“

Inszenierung:

Auch mit seinen mittlerweile 80 Jahren präsentiert sich Regisseur Ken Loach noch immer als kämpferischer Chronist der britischen Arbeiterklasse. „Ich, Daniel Blake“, in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, ist ein unversöhnliches Sozialdrama, das scharfe Kritik am heruntergekommenen britischen Wohlfahrtssystem übt. Die Wut über die staatliche und mediale Hetze gegen sozial Schwache als Schmarotzer, so der Regisseur, sei das Motiv für seinen Film gewesen. Die Inszenierungsweise ist gewohnt nüchtern und neorealistisch, der Schauplatz – Newcastle – trist. Die Menschen in dieser Welt sind Geschlagene, ihre Zukunftsperspektiven düster. Das Einzige, was ihnen bleibt, sind Solidarität und Hilfsbereitschaft. Letztere zelebriert der Film in berührenden Bildern.

Botschaft:

„Ich, Daniel Blake“ ist eine politische Anklage – gegen ein willkürliches staatliches Sozialsystem, dessen Mitarbeiter bewusst dazu angehalten werden, mit strengen Sanktionen zu arbeiten.

Der bewegendste Moment:

In einem Lebensmittelladen für sozial Bedürftige reißt Katie gierig eine Dose auf und stopft sich mit der Hand den Inhalt in den Mund. Der Hunger ist in diesem Film allgegenwärtig. In England. Im Jahr 2016.

Fazit:

Mit „Ich, Daniel Blake“ gelingt Ken Loach ein aufwühlender, sozialrealistischer Film, der – leider – hohe Aktualität besitzt. Ab 26. November in den Kinos.

Helmut Hollerweger

Foto: Lunafilm