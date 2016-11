Die neue Lust am Singen

Alte Leute mit zittriger Stimme im Kirchenchor? Das angestaubte Image des gemeinsamen Singens erfährt gerade eine Politur, nicht zuletzt durch TV-Shows wie „Die große Chance der Chöre“. Das spürt man im ganzen Land.

Knapp 30 neue Chöre traten im Vorjahr dem Chorverband Salzburg bei, aktuell hält er bei über 400 Mitgliedern. Das sind geschätzt mehr als 10.000 Sängerinnen und Sänger, Tendenz steigend. Hört man sich um, stellt man fest: Nicht nur in Chören, auch privat wird im Sound-of-Music-Land wieder mehr gesungen.

Marianne Köhler führt ein großes Damenmodengeschäft in der Altstadt. Aus einer Geburtstagsfeier heraus initiierte sie eine private Gesangsrunde. Zwei bis drei Mal im Jahr trifft man sich, bis zu 20 Freunde kommen da zusammen. Gesungen werde querdurch, von den Beatles bis zu Schlagern und Volksmusik, sagt Köhler. „Es macht irrsinnig Freude. Das gemeinsame Singen hebt die Laune und verbindet sehr.“

Am Borromäum geht weit über ein Drittel in den Chor

Einer, der sich seit Jahren im Chorsingen engagiert, ist Moritz Guttmann. Der Borromäum-Lehrer, der auch den Bakip-Chor leitet, führte schon viele Chöre zum Erfolg, die Voices Unlimited trugen einst gar die Weltmeister-Trophäe nach Salzburg. 130 der 320 Schüler singen bei Guttmann im Schulchor des Borromäums. „Dabei fällt das Chorsingen nicht in die Unterrichtszeit, die Burschen singen freiwillig“, betont Guttmann.

Wie man es schafft, Junge fürs Singen zu begeistern? „Ganz wichtig ist die Vielfalt in der Chorliteratur. Wir singen alles von der Rockoper bis zur Klassik. Pop ist leichter, da sehen die Burschen schnellen Erfolg, das ist wichtig. Bei klassischer Literatur ist die Herausforderung größer, aber zum Schluss auch das Erfolgsgefühl“, weiß er. Es geht also ums Feintuning zwischen Anspruch und Spaß an der Musik.

Junge gründen Ensembles, Mütter gönnen sich Singen

Auch aktuell gibt es ein Männerensemble am Borromäum, die Pockettones: „Das Singen mit Freunden macht einfach Spaß. Man lernt und erlebt viel, bei den Proben, bei Auftritten und auf Chorreisen. Singen ist einfach cool“, sind sich die Burschen einig. 2013 starteten sie das Ensemble aus eigenem Antrieb, einige von ihnen wollen auch nach der Matura mit Musik weitermachen.

Dass das Interesse am Singen „definitiv gestiegen ist“, bestätigt Claudia Chaloupka von der Vocal Union, die sich auf Popgesang spezialisiert hat. Es gehe beim Singen jetzt weniger ums Popstar-Werden, das sei am Abklingen, sondern darum, in der Freizeit etwas Sinnvolles zu tun. „Ganz oft kommen Erwachsene ab 40 zu mir, Mütter, die sagen, das steht schon lang auf meiner Liste, das gönne ich mir jetzt.“

Spätestens im Advent wird in den Familien wieder mehr gesungen, weiß Roswitha Meikl vom Salzburger Volksliedwerk, das sich der Pflege des überlieferten Volksliedes verschrieben hat. Neben „offenen Singen“ organisiert es im Advent die Weihnachtslieder-Fundgrube am Waagplatz.

Auch fernab der klassischen Institutionen und Chöre, die nicht zuletzt durch ihre gute Vernetzung zu der starken Sängerzahl in Salzburg beitragen, tut sich einiges. So wird im Rockhouse dieser Tage jungen Menschen die Vielseitigkeit der Stimme in kostenlosen Workshops aufgezeigt: am 23. November beim Beatboxing, am 25. November beim Jodeln.

Von Petra Suchanek

Am Bild: Die Pockettones, ein Männerensemble am Borromäum Salzburg, finden Singen einfach cool (einer fehlt am Bild, v. l.): Elias, Chris, Leonhard, Sebastian, Bernhard, Felix und Bernhard.