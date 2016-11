Hans-Schmid-Platz: Dieser Kreisel ist einfach top!

Bei aller Kritik an der Salzburger Verkehrspolitik – manche Dinge wurden wirklich gut gemacht, das muss man schon auch einmal sagen dürfen. Wer erinnert sich etwa noch an den ampelgeregelten Hans-Schmid-Platz vor drei Jahren?

Staus, Unfälle, Chaos waren an der Tagesordnung. Und heute: fließender Verkehr, nicht mehr Unfälle trotz mehr Autos und zufriedene Fußgänger, Radfahrer, Auto- und Öffi-Lenker, so weit das Auge reicht.

„Weil die Zuläufe zur Kreuzung sehr spitz waren, hat es sich angeboten, den zuerst provisorischen Kreisverkehr in einen fixen zu verwandeln. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv“, sagt Verkehrsreferent Sebastian Tschinder aus dem Büro des Verkehrsstadtrats Johann Padutsch.

Am meisten vom „neuen“ Hans-Schmid-Platz profitieren wohl die Fußgänger. Zu Zeiten der Ampelregelung wartete man schon mal 90 Sekunden auf das grüne Licht. „Viele haben deshalb die Fahrbahn an den verrücktesten Stellen überquert. Jetzt kommt man zum Schutzweg und kann direkt drübergehen“, sagt Verkehrsplaner Martin Eckschlager. Die von einigen prognostizierten Staus sind bisher so gut wie nicht aufgetreten. „Der Kreisverkehr funktioniert relativ flüssig, das bestätigt uns auch der Albus, der dort stadteinwärts eine Linie betreibt“, betont Eckschlager.

Nicht erhärtet hätten sich auch die Bedenken einiger Obusfahrer, es könnte zu eng werden im Kreisverkehr. „Außerdem gibt der Platz jetzt optisch mehr her, weil große Bereiche bepflanzt wurden“, so Eckschlager.

Eine gute Idee war übrigens auch die Überführung der Rudolf-Biebl-Straße an der Eisenbahnbrücke. Fußgänger und Radfahrer mussten davor die vierspurige Fahrbahn überqueren. Wegen der sichtverdeckenden Brückenpfeiler kam es oft zu brenzligen Situationen.

Positiv aufgefallen ist uns auch die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Lieferinger Hauptstraße-Törringstraße.

Thomas Strübler

Foto: Strübler