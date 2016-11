„Zuckerwatte verpickt alles“

13 Stunden hat der Arbeitstag eines Standlers. Krank sein? Gibt’s nicht!

Ludwig Glier, 64, ist Vorsitzender des Vereins Weihnachtsmarkt Mirabell. Seinen Stand hat er nach über 20 Jahren an seinen Sohn übergeben, er arbeitet aber nach wie vor mit.

SF: Herr Glier, ich vermisse die Zuckerwatte!

Ludwig Glier: Die gibt’s bei uns nicht mehr. Wir haben damit aufgehört, weil die Bude ständig mit Zuckerwatte verpickt war. Die Spinnweben sind herumgeflogen, das war ein Sauhaufen. Wir haben jetzt stattdessen Popcorn.

Wer bitte kauft sich denn auf dem Adventmarkt Popcorn?

Sie würden sich wundern, wie viele das tun. Viele Eltern wollen gar nicht, dass ihre Kinder Zuckerwatte essen. Da kann ich gut mit Popcorn argumentieren. Mais ist ja gesund (grinst).

Was verkauft sich am besten?

Die gebrannten Mandeln und bei den Schokofrüchten Bananen und Erdbeeren. Ich habe auch andere Nüsse, Kokosstangerl und Zuckeräpfel. Mein Sohn verkauft im anderen Teil der Hütte Maroni und Ofenkartoffeln.

Hat sich das Sortiment verändert?

Angefangen haben wir mit Christbaumkugeln. Das war kein gutes Geschäft, weil die großen Möbelmärkte zur selben Zeit damit begonnen haben. Wir haben die Kugeln im Endeffekt teurer eingekauft, als sie die Möbelhändler verkauft haben.

Wie lange machen Sie das schon?

Ich bin ein Schaustellerkind. Schon meine Eltern und Großeltern waren mit Schießbuden und Schaukeln auf Kirtagen unterwegs. Ich hab bereits als Zehnjähriger mitgearbeitet. Da kommt man sich wahnsinnig wichtig vor, wenn dir einer ein paar Schilling fürs Schaukeln zahlt.

Sie waren auch mit dabei, als der Adventmarkt am Mirabellplatz wiederbelebt wurde.

Das war im Jahr 1990. Die ersten paar Jahre war es hart, wurde dann aber besser. Wir sind mit den Preisen am Teppich geblieben. Die Einheimischen haben irgendwann gemerkt, dass man auch hierher gehen kann.

Wie viel bleibt Ihnen nach fünf Wochen Adventmarkt auf der Seite?

Ich selbst verlange seit meiner Pensionierung und der Übergabe an meinen Sohn nichts mehr. Zu meiner aktiven Zeit habe ich den Rest des Jahres als Lkw-Fahrer gearbeitet. Und sagen wir so: Ich hätte mich nicht einen ganzen Monat und mehr hereingestellt, wenn mir nur genauso viel wie beim Fernfahren geblieben wäre.

Der Job als Standler ist anstrengend?

Es geht um acht Uhr los mit Vorbereiten, von 10 bis 20 Uhr haben wir geöffnet. Danach wird aufgeräumt und daheim noch schnell der Vanillegeruch aus den Haaren gewaschen. Und das jeden Tag.

Wie oft stehen Sie noch selbst in der Hütte?

Wenn ich gebraucht werde, bin ich liebend gern jeden Tag da – mein Sohn, an den ich übergeben habe, sowieso. Dazu kommen die Schwiegertochter und teilweise auch die Enkerl. Die spielen sich den ganzen Tag in der Hütte.

Die Nachfolge ist also gesichert?

Die Nachfolge an sich ist bei uns kein Problem. Aber viele sind permanent unterbesetzt, besonders an besucherstarken Tagen. Da sind teilweise sogar Klopausen ein echtes Problem. Ich trinke und esse oft den ganzen Tag nichts, damit ich nicht aus der Hütte muss.

Und was passiert, wenn man krank wird?

Krank sein gibt’s einfach nicht. Wenn wir merken, dass etwas im Anmarsch ist, geht’s ab in die Apotheke. Dort gibt’s ein Pulver, das wie ein heißer Tee getrunken wird. Danach schläft man wunderbar und am nächsten Tag ist man wieder gesund. Wir haben auch keine Heizung mehr in der Hütte. Von vorn kalte Luft, von hinten warme, davon kann man nur krank werden.

Interview: Thomas Strübler

Foto: Strübler