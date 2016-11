„Wer glücklich ist, ist auch ein besserer Mensch“

Es gibt sie, Experten und Expertinnen für das Glück! Das „Fenster“ traf Moraltheologin Angelika Walser von der Universtität Salzburg. Im Interview erzählt sie, warum es uns so schwerfällt, das Gute zu erkennen und das Positive bewusst zu leben.

Frau Walser, woran erfreuen Sie sich?

Angelika Walser: Da fallen mir wie den meisten Menschen meine Familie, mein Mann, meine Kinder und meine Freundinnen und Freunde ein.

Wie wichtig ist das Gute für die Menschen?

Das ist mit das Allerwichtigste. Jeder Mensch will glücklich sein, einen Sinn in seinem Leben finden. Insofern ist es das, was alle Menschen antreibt. Und das sage nicht nur ich als Theologin, das sagt auch die antike Moralphilosophie oder die Glücksforschung, die das empirisch auch anhand von Gehirnstrukturen untersucht. Sogar Kant, der das Glück als oberstes Moralprinzip infrage stellte, gesteht dem Menschen zu: Er will glücklich sein.

Umso bemerkenswerter, dass wir das Negative oft so ins Zentrum rücken.

Tun wir das wirklich? Sie tun das als Medienmacher . . .

Na ja, die Kirche setzt neben der Frohbotschaft auch auf Drohbotschaften.

Erwischt. Es gibt eine Angst vor Glück und Freiheit. Auch in der katholischen Kirche hat man das mit einer sehr rigiden Moral kultiviert. Man hat dabei aber das Evangelium vergessen und Teile der antiken Moraltheologie beiseitegeschoben. Heute ändert sich das mit diesem Papst aber massiv. In seinem neuesten Schreiben „Amoris Laetitia“ gibt es sehr viele positive Botschaften. Deshalb glaube und hoffe ich, dass die Zeit der Drohbotschaften vorbei ist. Denn die machen niemanden glücklich – und auch nicht moralischer.

Es heißt aber landläufig, dass man das Böse sehen muss, um Gutes zu erkennen.

Es ist Faktum, dass es auf der Welt nicht nur Gutes und Gelungenes gibt. Ich brauche nur beim Fenster rauszuschauen und sehe Menschen, die auf den Straßen betteln. Das ist eine Tatsache. Es braucht ein Nachdenken darüber, dass möglichst viele glücklich sind, und nicht nur ein Teil der Gesellschaft. Dafür braucht es Moral, und die relativiert manches. Auch das Glück.

Oder haben wir einfach verlernt, das Gute zu sehen?

Wir sind von der Evolution her so programmiert, Negatives zu meiden, und deshalb prägt sich Bedrohliches wie Schmerz, Tod oder Leid einfach tiefer in unser Gehirn ein. Das ist ein normales Verhalten, dass wir uns negative Situationen stärker einprägen.

Aber das erklärt nicht die starke Unzufriedenheit trotz des Faktums, dass unser Lebensstandard noch nie so hoch war.

Ja, das stimmt und es ist tatsächlich so, dass die reichen Länder und die westlichen Industrienationen die höchsten Depressionsraten aufweisen. Es gibt auch eine Tendenz, undankbar zu sein und das Gefühl zu haben, zu kurz zu kommen. Das höre ich und denke mir: Man muss nur in ein Land wie Ägypten reisen und sieht mit eigenen Augen, dass dieses Gefühl des Zu-kurz-Kommens bei uns eigentlich lächerlich ist. Es gibt aber viel Stress, von dem wir glauben, ihn uns machen zu müssen, weil es die anderen auch tun. In unserer Leistungsgesellschaft wird ein starker Akzent auf Arbeit, Funktionieren, Status gesetzt – und weniger auf Glücksfaktoren.

Müssen wir wieder lernen, Positives zu sehen?

Ja. Die Psychotherapie arbeitet da mit inneren Bildern, etwa bewusste Erinnerungen an schöne Momente im Leben. Das macht den Menschen glücklicher, da kommt es zu einem Dopaminausstoß. Man kann bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, wie glücklich man ist. Allerdings ist einiges auch genetisch angelegt.

Nennen Sie uns ein paar Glücks-Rituale für den Alltag.

Das ist für jeden etwas anderes. Ich bin ein gläubiger Mensch und lese Psalmen, das finde ich sehr inspirierend. Ich mache Qigong, viel Musik, pflege Freundschaften. Andere machen Sport. Wichtig ist dabei, dass es nicht um noch mehr Funktionstüchtigkeit gehen muss, wie das viele Fitnessstudios predigen. Es ist eine Sache von Kopf und Herz, nicht von Leisten, die uns glücklicher macht. Und man kann seine Seele pflegen. Das haben wir leider vielfach verlernt, weil es auch in der Schule nicht vorgesehen ist. Ich stelle fest, dass viele in der Mitte des Lebens anfangen, das in die Hand zu nehmen. Die zieht es zu Spirituellem oder Wellness, und ich denke mir: Okay, wenn’s hilft. Man muss da aber aufpassen. Bekannte waren in einem Seminar und lernten, sich in einen Eimer mit irgendwelchen Substanzen zu erbrechen. Die waren nach dieser „Selbstreinigung“ nicht unbedingt glücklicher, aber um etliche Euro erleichtert.

Auch das Vertrauen in die Eliten sinkt massiv.

Der Frust ist zum Teil nachvollziehbar. Da geht viel schief. Aber wie geht man damit um? Man kann auf „die da oben“ schimpfen, man kann aber auch schauen, ob man im eigenen Bereich Dinge in die Hand nehmen kann. Ich war für einen Forschungsaufenthalt in den USA und beeindruckt, wie groß in dieser so kapitalistischen Gesellschaft die Solidarität ist. Da hilft man sich gegenseitig sehr konkret – mit Geld, Beistand, Arbeitskraft. Hingegen höre ich hier immer wieder: Der Staat soll es richten. Da ist eine Tendenz zu spüren, dass positive Werte wie „Ärmel aufkrempeln“ und Tatkraft zugunsten einer depressiven Stimmung weichen.

Wächst die Solidarität?

Es gibt von Hölderlin ein wunderbares Zitat: Wo Gefahr droht, wächst das Rettende auch! Ich sehe auf der einen Seite eine totale Individualisierung, ein Ellbogendenken, zugleich aber auch, dass mehr Menschen sehr sensibel werden und sich zusammentun, um etwas zu ändern. Da wachsen negative und positive Kräfte nebeneinander.

Ist Gemeinsinn wichtig für das Glück des Einzelnen?

Das ist das Um und Auf. Schon Aristoteles sprach von einem Menschen, der sich um das Gute bemüht. Das basiert auf einem sozialen Menschenbild. Dass er nicht nur für sich denkt, sondern auch für die um ihn. Da findet derzeit auch das große gesellschaftliche Ringen statt. Hat man den starken, autonomen Menschen vor sich, der alles allein kann? Oder ist es ein Mensch, der zugesteht, dass es Verletzlichkeit, Schwäche, Angewiesen-Sein gibt? Wer Zweiteres will, kann gar nicht anders, als andere miteinzubeziehen, wenn er glücklich werden will.

Wer anderen hilft, ist also auch glücklicher?

Die Gehirnforschung kann das belegen. Weil es einem besser geht, wenn man Gutes tut.

In diesem Sinn haben Sie jetzt einen Wunsch frei.

Der geht in Richtung Eliten und Werte. Es braucht auf allen Ebenen gut gebildete Bürger, aber da meine ich nicht nur den Kopf und Qualifikation, sondern das Herz, das Nachdenken und darüber reden können. Dass unsere Gesellschaft immer liberaler wird, ist das eine. Dass man damit umgehen lernt, ist das andere. Es werden massive ethische Entscheidungen fällig: eine Herz-Lungen-Maschine zurückfahren, künstliche Befruchtung … Solch sensible Entscheidungen zu treffen muss man aber erst einmal lernen. Da fehlt es oft an ethischer Bildung, an aufrichtiger Kommunikation, an Einfühlungsvermögen. Da ist viel zu tun und da würde ich mir sehr viel mehr Investitionen wünschen.

Interview: Hermann Fröschl

Foto: Marco Riebler