Speisen wie bei Mama

Der Vorkoster zu Besuch in Karl’s Kitchen im Salzburger Nonntal.

Man braucht gesunden Optimismus. Er hat es in Übersee probiert, aber das hat nicht geklappt. Wobei damit nicht das große Land USA gemeint ist, sondern die allzu kleine Gemeinde am Chiemsee. Jetzt in Salzburg kann sich Stefan Karl schon ein Jahr lang halten mit seinem ungewöhnlichen Konzept. Ist halt doch urbaner, die Stadt.

Was er führt, nennt sich neudeutsch ein Concept Store. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, also auch der Vorkoster, dem sei der Betrieb in Nonntal mit Ladenwirtschaft übersetzt. Also ein Geschäft mit Regalen voller Dinge, die man kaufen kann, samt einer Küchenzeile, an der Karl kocht. Wobei das Angebot stets mit Essen und Trinken zu tun hat: Gläser mit unterschiedlichen Saucen zum Beispiel oder Honig in Totenkopf-Gefäßen oder Weinflaschen. Es wird spannend sein zu sehen, wie unfallfrei die Vorkosterin an den schmackhaften Sachen vorbeikommt.

Karl stammt aus Mannheim und hat in der Zeit in Bayern und Salzburg seinen Singsang-Dialekt nicht eingebüßt. Als Mensch ist der 56-Jährige ein Weltenbummler im Kleinen und als Koch ein Autodidakt. Er wird nicht nervös, wenn man sich vor seine Kochplatten platziert und ihm wortwörtlich in die Töpfe blickt. Muss er auch nicht, die Bewegungen wirken professionell und seine Zutaten sind allesamt vorzeigbar. Die Kost erinnert an die Mama daheim – es gibt, was es gibt: zwei, drei Gerichte jeden Tag bei täglich wechselndem Angebot. Aber immer sind Nudeln dabei, wobei er die Pasta nur so lange kocht, bis sie richtig al dente ist. Diesmal wurde sie mit Kukuruz-Pesto gemischt, was eine zart süßliche Note ergab. Anderntags gibt’s andere Saucen.

Wunderbar zart waren die Schweinsbackerl geschmort, man brauchte kein Messer zum Teilen. Dazu ein kräftiger Bratensaft samt leicht angerösteten Kartoffeln und ein geschmälztes Kraut, vorzüglich. Im Glas einen perfekt herb-fruchtigen Cidre aus dem Kühlschrank und man ist bestens gesättigt.

Ein andermal köchelte eine Kürbissuppe auf dem Herd, dickflüssig und mit Kürbiskernöl bemalt, sehr aromatisch. Wer geschwinden Hunger hatte, war mit dünn geschnittenem Schweinsbraten auf Weißbrotscheiben samt Salat gut bedient. Die Weine werden glasweise angeboten und zeigen tadellose Qualität.

Zum Verzehr der Spiral-Nudeln brachte der Mannheimer eine Erfindung mit, die weltweit wenig Unterstützer findet – unter ihnen seltsamerweise die Vorkosterin. Der Göffel wölbt sich zunächst wie ein Löffel, ehe er unvermutet in Zinken ausläuft. Er soll die Vorteile von Gabel und Löffel verbinden. Aber die Nudeln lassen sich nur schwer aufspießen und die Sauce nicht gut auffangen. Manchmal irrt selbst die Vorkosterin.

Wir aßen in diesem wohnzimmerartigen Geschäft auf einer alten Eckbank aus Holz an einem prächtigen Holztisch. Hätte sich genau in diesem Moment ein Liebhaber für das Ensemble gefunden, hätten wir die Teller nehmen und aufstehen müssen – denn auch die Möbel haben ein Preisschild. Die Vorkosterin begnügte sich einkaufend übrigens mit einem Glasl Chili-Sauce, die schaute gefährlich scharf aus.

Die Rechnung war überschaubar, das Essen gut – offenbar ist die Ladenwirtschaft ein lebensfähiges Konzept.

Karl’s Kitchen

Hofhaymer Allee 15, 5020 Salzburg,

Tel. 0660-7555315

Sonntag und Montag Ruhetag.

Mister Vorkoster!

Er testest unabhängig und anonym – exklusiv im „Fenster“.