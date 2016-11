Salzburger erzählen aus ihrem Leben. Warum sie glücklich sind und was sie am Leben schätzen.

„Von Zeit zu Zeit muss man den Plan überdenken“

Für Patrick Nierlich gilt es die Balance zu halten, sich weder selbst zu verheizen noch den Spaß zu verlieren. „Denn in der Arbeit treffen immer mehr sehr betreuungsintensive Patienten auf immer weniger Personal“, sagt der 37-Jährige. Er ist in Ausbildung zum Gefäßchirurgen: „Wir leben da schon von einem gewissen Altruismus und Idealismus.“ Aktuell passt in seinem Lebensplan alles zusammen. In ein, zwei Jahren müsse man dann halt erneut schauen – und gegebenenfalls etwas ändern, sagt Nierlich. Viele würden genau das nicht tun … und deshalb irgendwann unzufrieden.

„Ich bin ein Kind des Glücks“

Wir erreichten Helga Rabl-Stadler „zwischen zwei Interviews“ in Moskau. Die Präsidentin der Salzburger Festspiele tourt gerade durch die Welt, um das Festival-Programm 2017 vorzustellen. Was Rabl-Stadler einfällt, wenn man sie nach dem Glück fragt? – Das natürlich: „Wenn ich des Morgens auf das Festspielhaus zugehe, dann sage ich mir oft: Ich bin ein Kind des Glücks, dass ich in dieser Stadt diese Festspiele mitgestalten darf.“ Helga Rabl-Stadler, die auch schon Journalistin und ÖVP-Nationalratsabgeordnete war, ist bekannt für ihre geschliffene Rhetorik und einen trockenen Humor. Ein Orden passt besonders gut zur Präsidentin: Rabl-Stadler ist „Ritter der Ehrenlegion“. Frankreichs höchste Auszeichnung ist ein Symbol für Disziplin und Standhaftigkeit.

„Ich bin zufrieden, weil ich viele Freunde habe“

Jonas Kulikowski (Mitte, mit seinen Freunden Julian und Simon) aus Salzburg ist zufrieden mit der Welt: „Weil ich so viele Freunde in der Klasse habe.“ Außerdem sei der Mathematikunterricht spannend, so der Neunjährige. Zufrieden machen ihn auch seine Eltern, wenn sie ihm zum Geburtstag einen Ausflug schenken. „Wir fahren dorthin, wo ich will, zum Beispiel in den Kletterpark“, strahlt Jonas. Die schönsten Momente erlebt er seit Kurzem in seinem neuen Fußballverein Lepi-Moos, wo er das Tor hütet. Jonas: „Weil die Kinder so nett sind und mir immer gratulieren, wenn ich den Ball halte.“

„Salzburg ist eine tolle Wahlheimat“

Seit fünf Jahren lebt die Studentin Sabina Schneider nun schon in Salzburg. In ihrer Wahlheimat fühlt sich die gebürtige Bayerin pudelwohl, und das vor allem wegen der vielen Freizeitmöglichkeiten in Stadt und Land: „Man ist schnell draußen aus der Stadt, kann bergsteigen gehen oder an einem der vielen Seen entspannen“, sagt die 25-Jährige. Besonders gut aufgestellt sei Salzburg beim Klettern. Auch Sabina nutzt das Angebot: „Es gibt sehr viele Hallen, den Kletterturm in Rif, die Müllner Schanze oder auch die Wand am Gaisberg. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

„Wir leben Gleichberechtigung“

Lisa und Flo machen es so: Beide haben nach der Geburt ihrer Kinder (Pia, 4, und Paul, 1,5 Jahre alt) ihre Berufe auf jeweils 60 Prozent heruntergefahren. „Das ist gelebte Halbe-halbe und die Herausforderungen rund um Arbeit und Familie lassen sich damit sehr gut unter einen Hut bringen. Einmalige Tage erleben wir so zusammen“, sagen die beiden. Ihnen ist bewusst, dass sie als Ärztin und Betriebswirt privilegiert sind – was ihr Einkommen angeht, aber auch die gesetzlichen Möglichkeiten in Österreich: Hier lassen sich solche Modelle umsetzen. Ihr Appell: Tut es, die Zeit ist kostbar.

„Ich habe die zweite Chance genutzt“

Nach überstandener schwerer Krankheit startete Walter Lechner, Ex-Rennfahrer und heute Motorsportunternehmer, vor zehn Jahren neu durch. „Die Gesundheit ist die Basis eines zufriedenen Lebens, das ist wie eine zweite Chance, die man nützen muss“, sagt der 35-Jährige. Er wohnt mit Frau und Kindern in Faistenau. „Wir haben das Glück, dort zu leben, wo andere Urlaub machen.“ Sein Job macht ihm großen Spaß. „Natürlich bringt man als Selbstständiger auch mal berufliche Sorgen mit nach Hause. Ich fahre aber nach wie vor jeden Tag gern zur Arbeit.“

Lesen Sie auch:

„Wer glücklich ist, ist auch ein besserer Mensche“, sagt Moraltheologin Angelika Walser. Im Interview erzählt sie, warum es uns so schwerfällt, das Gute zu erkennen und das Positive bewusst zu leben.