Der Grant tut uns gut. Oder?

Kennen Sie das Lied „Von gschissn auf oasch“? Nicht? Irgendwann wird es Ihnen unterkommen. Spätestens dann, wenn jemand einen Film über den prototypischen Österreicher macht. Dann wäre dieses Lied sicher der Soundtrack.

„Von gschissn auf oasch, von hinig auf tot …“ – der goscherte Ohrwurm stammt von dem Vater-Sohn-Duo „Worried Man & Worried Boy“. Die beiden Wiener singen von der Einöde des Alltags, der Unzufriedenheit im Job und dem allwöchentlichen Montagstief.

In anderen Worten: richtige Gute-Laune-Musik. Warum? Nun, sehen wir uns die Spezies „Österreicher“ einmal näher an. Herr und Frau Österreicher sind gern Grantler. Suderer. Zwidawurzn. Es scheint dem Österreicher gutzutun, dem ganzen Grant freien Lauf zu lassen. Wir brauchen das anscheinend, um uns besser zu fühlen. Ist auch okay, solange wir unseren Grant nicht an anderen auslassen und die dann wieder grantig sind und … Sie kennen den Rest. Deshalb seien wir doch froh, dass es solche Suder-Lieder gibt.

Und für alle unverbesserlichen Optimisten, die mit dem Granteln gar nichts anfangen können, gibt es auch noch eine Alternative: „Gfrei di“ von Rapper Skero erinnert uns daran, uns nicht nur mit den Resten vom Reisfleisch zufriedenzugeben. Ja, das singt der wirklich.

Katharina Maier